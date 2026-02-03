Autom udarila radnika KPZ-a na ulazu u zatvor

Na Glavnoj gradskoj magistrali u Zenici, tačnije na pješačkom prelazu na ulazu u Kazneno-popravni zavod Zenica, jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Kako saznaje "072", ovom prilikom teško je povrijeđen D.A, zaposlenik KPZ Zenica, kojeg je Ford Fokusom udarila Zeničanka.

Usljed povreda opasnih po život, pješak je vozilom Hitne pomoći prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica radi ukazivanja ljekarske pomoći.

“Letio je pet metara, bore mu se za život”, kaže očevidac događaja za “072info”.

Uviđajnim radnjama biće rasvijetljene sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.