Poznato koliko je bogata Sidni Svini sa samo 28 godina

Nova sezona popularne HBO serije "Euforija" izazvala je brojne reakcije publike, a u centru pažnje našle su se scene sa glumicom Sidni Svini.

Dok se kontroverze ne smiruju, mnoge zanima i koliko je 28-godišnja zvijezda zaradila tokom svoje uspješne karijere.

Šta je izazvalo polemike u novoj sezoni

Radnja treće sezone smještena je pet godina nakon događaja iz prethodne i prati likove dok pokušavaju da izgrade samostalne živote. Za lik Kesi, koju tumači Svini, to znači pokretanje stranice nalik Onli fensu kako bi prikupila novac za vjenčanje. Upravo taj dio priče izazvao je scene koje su mnogi ocijenili kao problematične.

U jednoj od njih, glumac Džejkob Elordi drži Kesi na povocu dok je obučena kao štene, dok je u drugoj prikazana obučena kao beba sa cuclom dok snima sadržaj za odrasle.

Procijenjena vrijednost bogatstva od 40 miliona dolara

Iako još nije napunila 30 godina, bogatstvo Sidni Svini procjenjuje se na oko 40 miliona dolara, prema podacima sajta Celebrity Net Worth. Njeni prihodi dolaze iz različitih izvora, uključujući višemilionske honorare iz filmova.

Na primjer, za ulogu u filmskoj adaptaciji "The Housemaid" navodno je zaradila oko 7,5 miliona dolara. Značajne iznose, koji se mjere u stotinama hiljada dolara, dobila je i za projekte poput filma "Madam Web". Pored glume, Svini ostvaruje prihode i od reklamnih kampanja, a pokrenula je i sopstvenu produkcionu kuću, prenosi Indeks.

Podijeljene reakcije

Serija "Euforija" od samog početka važi za produkciju koja bez ustručavanja prikazuje zavisnost, seks i kompleksne međuljudske odnose, ali dio publike smatra da je nova sezona otišla predaleko.

"Iskreno, 'Euforija' je uvijek pomjerala granice, ali čini se da ova sezona ide predaleko samo radi šok efekta. Razumijem da se prikazuju mračne teme, ali tanka je linija između umjetničkog izraza i bespotrebnog ponižavanja”, napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama, prenosi Telegraf.