Logo
Large banner

Senidah se nikada nije oporavila od ovog gubitka

Autor:

ATV
21.04.2026 21:51

Komentari:

0
Foto: ATV

Pjevačica Senidah na poslovnom planu bilježi velike uspjehe, dok svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Ipak, prije par godina odlučila je da iskreno progovori o jednom od najtežih perioda u životu, gubitku majke koji je ostavio dubok trag.

Kako je otkrila, iako je prošlo više od decenije od tog bolnog trenutka, tuga nije nestala, već je i danas jednako snažna.

"Za drugo ne znam, cio život sam gledala jednu ženu koja je radila sve sama, moja mama. Možda imam i zbog toga problem u privatnom životu. Ja sam ja. Sve znam sama, čak i ono što ne treba ili ne moram. To zna da bude problem nekim muškarcima, ali i nekim ženama, ja sam u stvari muškarac", počela je Senidah.

Паре

Zanimljivosti

4 znaka ulaze u "zlatnu eru" do kraja aprila: Novčanici pucaju po šavovima

Dodala da je posljednja dva albuma posvetila upravo njoj.

"Iskreno pričam, 'Bez tebe' je prvi album bez mame. Bila je jedna pjesma na albumu, podsjećala me je na nju. Kada sam radila u studiju odmah su počele suze, odmah sam znala da ću je tako nazvati, i album sam joj posvetila. Drugi album 'Za tebe', može biti i za moju dušu, ali je posvećen njoj, jer ona je uvijek govorila: 'Daj mi nešto življe, daj mi nešto veselije', a na drugom albumu imam puno takvih življih pjesama, može da se nađe. Voljela je pozitivniju muziku", ispričala je pjevačica.

Senidah je priznala da joj je majka bila najveća podrška i osoba koja je oblikovala njen karakter.

"Od njene smrti je prošlo deset godina. Nije lako. Ni danas nije lako. Tada misliš da nećeš preživjeti, ako se njoj nešto desi, idem i ja za njom, ali ono, tu si, ideš dan za danom. Kao lakše je, ali sjetiš se uspomena i pitaš se 'Gd‌je je ta osoba? Gd‌je je ta osoba i zašto je nema?' Nije lako, pogotovo kada imaš teže dane. Baš je teško, ali ne smiješ da se prepustiš tim momentima", otkrila je za portal "Nova", a prenosi "CDM".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Senidah

Pjevačica

majka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Глумица позира на промоцији филма

Scena

Poznato koliko je bogata Sidni Svini sa samo 28 godina

4 h

0
Мајка Миљане Кулић у болници, познато зашто је хоспитализована

Scena

Majka Miljane Kulić u bolnici, poznato zašto je hospitalizovana

11 h

0
"Да је она зарађивала као ја, никоме не би давала": Харис Џиновић о Мелини

Scena

"Da je ona zarađivala kao ja, nikome ne bi davala": Haris Džinović o Melini

11 h

0
Имала 110 килограма, сад изгледа као топ модел! Мелина открила како је смршала

Scena

Imala 110 kilograma, sad izgleda kao top model! Melina otkrila kako je smršala

14 h

0

  • Najnovije

22

54

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

22

45

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

22

38

Tramp produžio primirje sa Iranom

22

29

BiH rizikuje da izgubi sredstva iz plana rasta

22

24

Mladić iz BiH pretučen u Njemačkoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner