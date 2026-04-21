Senidah se nikada nije oporavila od ovog gubitka

Ipak, prije par godina odlučila je da iskreno progovori o jednom od najtežih perioda u životu, gubitku majke koji je ostavio dubok trag.

Kako je otkrila, iako je prošlo više od decenije od tog bolnog trenutka, tuga nije nestala, već je i danas jednako snažna.

"Za drugo ne znam, cio život sam gledala jednu ženu koja je radila sve sama, moja mama. Možda imam i zbog toga problem u privatnom životu. Ja sam ja. Sve znam sama, čak i ono što ne treba ili ne moram. To zna da bude problem nekim muškarcima, ali i nekim ženama, ja sam u stvari muškarac", počela je Senidah.

Dodala da je posljednja dva albuma posvetila upravo njoj.

"Iskreno pričam, 'Bez tebe' je prvi album bez mame. Bila je jedna pjesma na albumu, podsjećala me je na nju. Kada sam radila u studiju odmah su počele suze, odmah sam znala da ću je tako nazvati, i album sam joj posvetila. Drugi album 'Za tebe', može biti i za moju dušu, ali je posvećen njoj, jer ona je uvijek govorila: 'Daj mi nešto življe, daj mi nešto veselije', a na drugom albumu imam puno takvih življih pjesama, može da se nađe. Voljela je pozitivniju muziku", ispričala je pjevačica.

Senidah je priznala da joj je majka bila najveća podrška i osoba koja je oblikovala njen karakter.

"Od njene smrti je prošlo deset godina. Nije lako. Ni danas nije lako. Tada misliš da nećeš preživjeti, ako se njoj nešto desi, idem i ja za njom, ali ono, tu si, ideš dan za danom. Kao lakše je, ali sjetiš se uspomena i pitaš se 'Gd‌je je ta osoba? Gd‌je je ta osoba i zašto je nema?' Nije lako, pogotovo kada imaš teže dane. Baš je teško, ali ne smiješ da se prepustiš tim momentima", otkrila je za portal "Nova", a prenosi "CDM".