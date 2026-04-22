Nećete vjerovati koliki je honorar Maje Marinković: Za nedjelju dana zaradi astronomsku cifru

Rijaliti učesnica i starleta Maja Marinković još jednom je dokazala da apsolutno privlači ogromnu gledanost u rijalitiju Zadruga 9 Elita, a to se, po svemu sudeći, debelo odrazilo i na njen bankovni račun.

Dok se ostali takmičari bore za opstanak i kadar, Maja svaku svoju sekundu pred kamerama "naplaćuje" papreno.

Svi su ostali u potpunoj nevjerici kada je u javnost isplivao podatak o njenom astronomskom honoraru. Naime, kako se saznaje, Maja je uspjela da ugovori uslove o kojima ostali učesnici “Elite” mogu samo da sanjaju.

U pitanju je cifra od 10.000 evra na nedjeljnom nivou, te je jasno da će Maja Marinković iz Šimanovaca izaći bogatija za ozbiljnu sumu novca, piše Blic.

Filip Car oštro o Maji Marinković

Podsjetimo, Maja Marinković i Filip su imali turbulentan i buran odnos u rijalitiju Zadruga, završili su i na sudu, jer ga je Maja optužila za nasilje, a Car je otkrio u kojoj fazi je sada sve to na sudu.

– Ona i njen otac funkcionišu po tom principu da ljudi jednostavno gledaju da se okoriste o svakoga. Oni traže, njuškaju, traže partnere za nju, traže priliku za ulazak u rijaliti priču. I onda kad im nešto, znaš, jer njen otac je jako dobro znao gdje je ona. Kad se to završi, kad druga strana više to ne želi ili ne može da istrpi, e onda moraš snositi neke određene konsekvence tog odnosa. Čovjek prosto od nje ne može da funkcioniše, diše, živi, a kamoli da se od nje skloni. Ja sam snosio posljedice da je ona sve informacije iz mog telefona izvukla. Ja dok sam spavao, ona je ušla. Imao sam taj drugi telefon koji inače ne nosim, koji mi bude kući koji mi je samo za TikTok. Kako u tom momentu nisam bio dobar sa porodicom jer je porodica bila ljuta na mene što sam uopšte sa njom i u tim trenucima nisam ni živio kući. Jednostavno sam uzeo sve svoje stvari koje su mi bile najbitnije i najpotrebnije, tako i taj telefon. Imam taj klip crno na bijelo gdje ona kaže da sam joj ja dao, a onda da se sama zaletjela. Demantovala je sebe.

– Ona je uzela moj telefon i izvukla je gospođa neke klipove koje sam imao kompromitujuće, dopisivanja s ovom, onom curom. Sve što je mogla da nađe je našla, prebacila lijepo sebi, sa svog telefona prebacila toj svojoj drugarici iz Zagreba. Žacnula je Aleksandru tim nekim sadržajem koji je našla u telefonu. Aleksandra kad je napala na mene, onda se i ona priključila i onda je odjedanput krenula i ona s optužbama. Kad sam ja krenuo raskrinkavati nju, ona ti je lijepo svog oca pod ruku u policiju, na Viši sud. Tamo su tražili ne znam kakve odštete. Uglavnom, sve im je palo kao neosnovano. Nijedan dokaz nisu imali. Ja sam priložio mom advokatu neke stvari, a to je da je ona razbijala moj auto, sat, stan, da mi je veliku financijsku štetu nanijela. U snimku se vidi da se ja skrivam iza vrata, da ona lupa na vrata gdje ona priznaje da je napravila problem – priča je Filip Car za Blic.