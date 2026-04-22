Ovo je tajni biznis Lepe Brene

22.04.2026 20:24

Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.
Muzička zvijezda, Lepa Brena, decenijama je na sceni, ali se finansijski ne oslanja isključivo na svoju pjevačku karijeru.

Pored toga što je donedavno bila vlasnica muzičke imperije, javnosti je manje poznato da ona decenijama vodi i ugostiteljski biznis u Novom Sadu.

Прољетна сјетва

Ekonomija

Proljetna sjetva u toku, skuplja i do 40 odsto

Danas, uprkos bogatstvu, Lepa Brena vodi neobičan kosmopolitski život, u kome joj, kako sama kaže, više od kuće treba veliki kamper.

Malo je poznato da je nekadašnja vlasnica gigantske muzičke produkcije ("Grand produkcije"), davne 1993. godine pokrenula mali ugostiteljski objekat u Novom Sadu.

Radi se o kiosku brze hrane u kojem se pretežno prodaju pljeskavice, a ovom poslu se dodatno posvetila nakon prodaje svoje muzičke kuće.

дјевојчица-телефон

Zdravlje

Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?

"Iako svi znaju da je Brena prodala 'Grand produkciju', rijetko ko zna da ona ima drugi biznis, kojem se sada očigledno više posvetila - pljeskarnicu. Punih 29 godina u centru Novog Sada posjeduje taj lokal, na kojem se prodaju pljeskavice i druga brza hrana, pa joj je to sada dobrodošlo da nastavi da bude gazdarica", rekao je izvor blizak pjevačici ranije za domaće medije, prenosi Telegraf.rs.

Pročitajte više

Требишњица Требиње

Gradovi i opštine

Besplatni placevi za mlade bračne parove u Trebinju

21 min

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Bezbjednosna uzbuna u Bijeloj kući

26 min

0
Свечана академија Дан града Бањалука

Banja Luka

Obilježavanje Dana Banjaluke - grad slobode sagrađen na žrtvi generacija

27 min

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Muškarac iskrvario do smrti u svom domu: Slučajno prerezao arteriju na nozi

33 min

0

Više iz rubrike

Сукоб Маје и Дурџића. Асмин давио Мају она му избила зубе

Scena

Uznemirujuće: Durdžić davio Maju nakon odnosa, ona mu izbila zube

1 h

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik se vraća na snimanje muzičkog takmičenja: Pjevačica prebrodila težak period

5 h

0
"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

Scena

"Filmska priča": Melina muža multimilionera upoznala u taksiju

7 h

1
Микрофон студио пјевање

Scena

"Vrbuju ih na proslavama": Ko je sa estrade radio za Tajnu službu

7 h

0

  • Najnovije

20

30

Dva miliona maraka za vrtić u Branjevu

20

24

20

23

Užas u BiH: Pronađena dva tijela, oglasila se policija

20

18

Proljetna sjetva u toku, skuplja i do 40 odsto

20

14

Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

