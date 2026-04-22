Ovo je tajni biznis Lepe Brene

Muzička zvijezda, Lepa Brena, decenijama je na sceni, ali se finansijski ne oslanja isključivo na svoju pjevačku karijeru.

Pored toga što je donedavno bila vlasnica muzičke imperije, javnosti je manje poznato da ona decenijama vodi i ugostiteljski biznis u Novom Sadu.

Danas, uprkos bogatstvu, Lepa Brena vodi neobičan kosmopolitski život, u kome joj, kako sama kaže, više od kuće treba veliki kamper.

Malo je poznato da je nekadašnja vlasnica gigantske muzičke produkcije ("Grand produkcije"), davne 1993. godine pokrenula mali ugostiteljski objekat u Novom Sadu.

Radi se o kiosku brze hrane u kojem se pretežno prodaju pljeskavice, a ovom poslu se dodatno posvetila nakon prodaje svoje muzičke kuće.

"Iako svi znaju da je Brena prodala 'Grand produkciju', rijetko ko zna da ona ima drugi biznis, kojem se sada očigledno više posvetila - pljeskarnicu. Punih 29 godina u centru Novog Sada posjeduje taj lokal, na kojem se prodaju pljeskavice i druga brza hrana, pa joj je to sada dobrodošlo da nastavi da bude gazdarica", rekao je izvor blizak pjevačici ranije za domaće medije, prenosi Telegraf.rs.