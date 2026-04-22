"Vrbuju ih na proslavama": Ko je sa estrade radio za Tajnu službu

Da li postoji ijedan pjevač sa srpske estrade koji na neki način nije sarađivao s tajnim državnim službama? I da li postoji ijedan pjevač ili pjevačica koji bar jednom nisu prenijeli neku naizgled beznačajnu informaciju službeniku Državne bezbjednosti, koju je on, kako to Služba nalaže, potom pospremio u fioku – da je otvori kad za to bude bilo potrebe?

Većina sagovornika upoznatih sa ovim pitanjima je saglasna da ne postoji. Samim tim, ovi su potvrdili priču koja se s vremena na vrijeme pojavi u javnosti - da su pripadnici raznoraznih službi kao svoje izvore vrbovali likove sa estrade, i folk i pop-rok muzičare, piše Mondo.

Olja pokrenula priču

Pjevačica Olja Karleuša ispričala je prije nekoliko godina da s njom nikad niko nije kontaktirao, ali da se "u drugom smislu" viđala sa službenicima DB.

"Kad su neke proslave, na primjer, odlazak u penziju ili slično, oni imaju običaj da pozovu nas pjevače da im uveselimo to slavlje, što je, po mom mišljenju, normalno. Mene nisu vrbovali, ali to ne znači da od drugih nisu tražili saradnju."

Vesna Rivas jedina priznala

Jedina pjevačica koja je otvoreno priznala da je sarađivala s tajnom službom je Vesna Rivas.

"Dosta kolega sa estradne scene je radilo za DB. Ne mogu da kažem imena, molim vas da me razumijete. Pjevači su pogodni za DB jer mi ulazimo u mase. To naročito važi za muzičke grupe, tu uvijek odaberu ponekog za saradnika i to je bilo veoma aktuelno u vrijeme bivše Jugoslavije i tadašnje emigracije. Najlakše je preko pjevača saznati neku informaciju i to debeovci odlično znaju. Recimo, dogodi se neko ubistvo, službenici DB odmah jure svoje izvore sa estrade, jer se pjevači druže sa svijetom sa one strane zakona, razumijete?", objasnila je Vesna Rivas.

"To nije neuobičajeno da se u cijelom svetu koriste estradne zvijezde, od glumaca i reditelja, pa do pjevača. Kod nas je to specifično jer se ne radi o pravom angažovanju saradnika koji će vam davati podatke o nekom licu, nego je riječ o takozvanom operativnom druženju i to smo zvali informativni razgovor, a da pjevač, na primjer, čak i ne zna da to nama treba", objašnjavao je kriminolog i bivši operativac SDB Božidar Spasić

"Tajne službe uglavnom biraju pjevačice, koje dobiju zadatak da, na primjer, pristupe nekom emigrantu i izvuku neke informacije", kaže Spasić.

Međutim, od čega zavisi koga će SDB izabrati za svog tajnog saradnika - kriminolog je rekao da ne postoji određeni profil.

"To zavisi od popularnosti ličnosti, njegovih aranžmana, da li je komunikativan... Ne postoji kriterijum, a zvijezde se ne vode u specijalne stanove ili posebne zgrade, već se dogovori o poslu obavljaju na javnim mjestima", objašnjavao je on.

Kada je riječ o informacijama od nacionalnog interesa, jednostavno ne postoji mogućnost da neko odbije da pomogne!

"Problem je što su naše službe to zloupotrebljavale. Jedan od takvih primjera je i to što su pripadnici zemunskog klana nosili značke BIA i što su upravo pripadnici službi bezbjednosti bili umiješani u sve moguće kriminalne aktivnosti", tvrdio je dr Darko Trifunović s Fakulteta za bezbjednost.

Zoran Kiki Lesendrić nije htio da odgovori konkretno na pitanje da li je bio na meti DB, već je sve okrenuo na šalu.

"Bio sam član DB sa 11 godina, ali su me izbacili jer sam nosio starke sa američkom zastavom. Inače sam bio još jednom u DB, vozio sam „aston martin DB7“ od Podgorice do Nikšića, tačno 20 minuta", odgovorio je Kiki.