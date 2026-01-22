Logo
Češka: Uhapšena osoba zbog sumnje na špijunažu za Kinu

Izvor:

SRNA

22.01.2026

16:58

Чешка: Ухапшена особа због сумње на шпијунажу за Кину
Foto: cottonbro studio/Pexels

Češka policija saopštila je da je uhapsila osobu osumnjičenu za saradnju sa kineskim obavještajnim službama, bez navođenja detalja.

Protiv uhapšene osobe, koja je privedena u subotu, pokrenut je krivični postupak.

Češki medijski portali prenose da je uhapšena osoba kineski državljanin koji je radio kao akreditovani novinar u Češkoj.

Više javno tužilaštvo u Pragu, koje vodi slučaj, nije odgovorilo na zahtjev za komentar, kao ni Ambasada Kine u Pragu.

