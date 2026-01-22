Češka: Uhapšena osoba zbog sumnje na špijunažu za Kinu

Češka policija saopštila je da je uhapsila osobu osumnjičenu za saradnju sa kineskim obavještajnim službama, bez navođenja detalja.

Protiv uhapšene osobe, koja je privedena u subotu, pokrenut je krivični postupak.

Češki medijski portali prenose da je uhapšena osoba kineski državljanin koji je radio kao akreditovani novinar u Češkoj.

Više javno tužilaštvo u Pragu, koje vodi slučaj, nije odgovorilo na zahtjev za komentar, kao ni Ambasada Kine u Pragu.