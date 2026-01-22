Logo
Upozorenje za Balkance u Njemačkoj: Nova prevara prazni račune

22.01.2026

16:54

Komentari:

0
Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне
Foto: Pexels

Kriminalci se sve češće služe falsifikovanim telefonskim brojevima kako bi se lažno predstavljali kao zvanična hitna linija za blokadu bankovnih kartica i na taj način došli do osjetljivih ličnih podataka.

Na ovu opasnu prevaru trenutno upozorava njemačka organizacija za zaštitu potrošača Stiftung Warentest.

Gubitak bankovne kartice kod većine građana izaziva paniku. Strah da bi neko mogao da dođe do računa i isprazni ga često dovodi do brze reakcije - poziva zvaničnoj telefonskoj liniji za blokadu kartica. Upravo tu situaciju prevaranti sada ciljano koriste.

Prema upozorenju Stiftung Warentest, kriminalci manipulišu prikazom pozivnog broja tako da se na ekranu pozvane osobe pojavljuje zvanični broj za blokadu kartica - 116 116. Nakon toga se predstavljaju kao zaposleni te službe i pod izgovorom navodnih bezbjednosnih problema u banci pokušavaju da iznude poverljive podatke, poput PIN-a.

Iz pravih službi za blokadu kartica naglašavaju da njihovi zaposleni nikada ne upućuju pozive sa broja 116 116, niti telefonom traže osjetljive podatke od građana.

Kako funkcioniše prevara i šta učiniti?

Promjena prikaza pozivnog broja za prevarante je tehnički jednostavna. Korišćenjem internet poziva, takozvanih „display informacija“ ili posebnih aplikacija, moguće je falsifikovati čak i brojeve policije (110) ili banaka. Ova metoda poznata je kao „Call-ID spoofing“ i predstavlja ozbiljan bezbjednosni rizik, jer daje lažne informacije o stvarnom pozivaocu.

Ako primite poziv sa broja 116 116, savjetuje se poseban oprez. Državne institucije, poput policije, javnog tužilaštva ili penzijskih službi, nikada ne pozivaju građane kako bi tražile novac ili povjerljive lične podatke. Ako vam se poziv učini sumnjivim, odmah ga prekinite.

U slučaju nesigurnosti, preporučuje se da sami kontaktirate nadležnu instituciju putem zvanično objavljenih brojeva i provjerite da li je riječ o stvarnom pozivu. Nikada ne otkrivajte lične ili bankovne podatke telefonom ako niste potpuno sigurni u identitet sagovornika. Sumnjive i lažne pozive moguće je prijaviti policiji ili nadležnoj regulatornoj agenciji za telekomunikacije.

Stručnjaci upozoravaju da je informisanost građana ključna u borbi protiv ovakvih oblika prevara.

(Feniks magazin)

