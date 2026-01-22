Belgija demantovala Bijelu kuću: Nismo potpisali

Zamjenik premijera Belgije Maksim Prevo ispravio je spisak koji je Bijela kuća objavila medijima, a na kojem se nalazi više od 20 zemalja za koje se tvrdi da su jutros u Davosu potpisale povelju novoosnovanog Odbora za mir o Gazi.

"Belgija NIJE potpisala povelju Odbora za mir. Ova objava je netačna", napisao je Prevo na Iksu.

❗️Belgium has NOT signed the Charter of the Board of Peace. This announcement is incorrect.



We wish for a common and coordinated European response. As many European countries, we have reservations to the proposal.@BelgiumMFA — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) January 22, 2026

"Želimo zajednički i koordinisani evropski odgovor. Kao i mnoge evropske zemlje, imamo rezerve prema prijedlogu", dodao je.

Prvobitna lista koju je objavila Bijela kuća uključivala je Belgiju, Bahrein, Maroko, Argentinu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bugarsku, Egipat, Mađarsku, Indoneziju, Jordan, Kazahstan, lažnu državu Kosovo, Mongoliju, Pakistan, Paragvaj, Katar, Saudijsku Arabiju, Tursku, UAE i Uzbekistan.

En-Bi-Si njuz je kontaktirao Bijelu kuću povodom neslaganja oko uključivanja Belgije na listu.

Mnoge zapadnoevropske zemlje saveznice Vašingtona izrazile su rezerve prema pridruživanju Odboru zbog zabrinutosti da bi to moglo da zamijeni Ujedinjene nacije i zbog poziva koji je upućen Rusiji i Bjelorusiji.