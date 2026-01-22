Objavljene nominacije za Oskara: Dominacija jednog filma

22.01.2026
16:54
Komentari:0
Glumci Danijel Bruks i Luis Pulman objavili su nominacije za Oskare 2026. u četvrtak iz Teatra Samjuela Goldvina, u organizaciji Akademije filmskih umetnosti i nauka.
Dodjela Oskara će biti održana za nešto manje od dva mjeseca, tradicionalno u Dolbi teatru u Holivudu, 15. marta.
U istoriju ulazi film "Grešnici" (Sinners) sa 16 nominacija. Film "Jedna bitka za drugom" (One battle after another) sa 13 nominacija.
Ovo je spisak nominovanih:
Džesi Bakli, „Hamnet“ (Hamnet)
Rouz Birn, „Da imam noge, šutirala bih te“ (If I Had Legs I’d Kick You)
Kejt Hadson, „Pjesma pjevana plavo“ (Song Sung Blue)
Renate Reinsve, „Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value)
Ema Stoun, „Bugonija“ (Bugonia)
Timoti Šalame, „Marti Suprim“ (Marty Supreme)
Leonardo Dikaprio, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
Itan Hok, „Plavi mjesec“ (Blue Moon)
Majkl B. Džordan, „Grešnici“ (Sinners)
Vagner Moura, „Tajni agent“ (The Secret Agent)
El Fening, „Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value)
Inga Ibsdoter Lileas, „Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value)
Ejmi Madigan, „Oružje“ (Weapons)
Vunmi Mosaku, „Grešnici“ (Sinners)
Tejana Tejlor, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
Benisio del Toro, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
Džejkob Elordi, „Frankenštajn“ (Frankenstein)
Delroj Lindo, „Grešnici“ (Sinners)
Šon Pen, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
Stelan Skarsgard, „Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value)
„Bugonija“ (Bugonia)
„Formula 1“ (F1)
„Frankenštajn“ (Frankenstein)
„Hamnet“ (Hamnet)
„Marti Suprim“ (Marty Supreme)
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
„Tajni agent“ (The Secret Agent)
„Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value)
„Grešnici“ (Sinners)
„Snovi o vozu“ (Train Dreams)
Kloe Žao, „Hamnet“ (Hamnet)
Džoš Safdi, „Marti Suprim“ (Marty Supreme)
Pol Tomas Anderson, „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
Joakim Trir, „Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value)
Rajan Kugler, „Grešnici“ (Sinners)
„Bugonija“ (Bugonia), Vil Trejsi
„Frankenštajn“ (Frankenstein), Giljermo del Toro
„Hamnet“ (Hamnet), Kloe Žao i Megi O’Farel
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), Pol Tomas Anderson
„Snovi o vozu“ (Train Dreams), Klint Bentli i Greg Kvedar
„Plavi mjesec“ (Blue Moon), Robert Kaplou
„To je bila samo nezgoda“ (It Was Just an Accident), Džafar Panahi
„Marti Suprim“ (Marty Supreme), Džoš Safdi i Ronald Bronstin
„Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value), Joakim Trir i Eskil Vogt
„Grešnici“ (Sinners), Rajan Kugler
„Leptir“ (Butterfly)
„Zimzeleno“ (Forevergreen)
„Djevojčica koja je plakala bisere“ (The Girl Who Cried Pearls)
„Plan za penziju“ (Retirement Plan)
„Tri sestre“ (The Three Sisters)
„Rješenje Alabame“ (The Alabama Solution)
„Dođi da me vidiš u dobrom svjetlu“ (Come See Me in the Good Light)
„Rezanje kroz stijene“ (Cutting Through Rocks)
„Gospodin Niko protiv Putina“ (Mr. Nobody Against Putin)
„Savršeni komšija“ (The Perfect Neighbor)
„Sve prazne sobe“ (All the Empty Rooms)
„Naoružan samo kamerom: život i smrt Brenta Renoa“ (Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud)
„Djeca više ne: bila su i nestala“ (Children No More: Were and Are Gone)
„Đavo je zauzet“ (The Devil Is Busy)
„Savršena neobičnost“ (Perfectly a Strangeness)
„Arko“ (Arco)
„Elio“ (Elio)
„Kej-pop: lovci na demone“ (KPop Demon Hunters)
„Mala Amelija ili karakter kiše“ (Little Amélie or the Character of Rain)
„Zootopija 2“ (Zootopia 2)
„Draga ja“ iz filma „Dijana Voren: neumoljiva“ (Dear Me – Diane Warren: Relentless)
„Zlatna“ iz filma „Kej-pop: lovci na demone“ (Golden – KPop Demon Hunters)
„Lagao sam te“ iz filma „Grešnici“ (I Lied to You – Sinners)
„Slatki snovi radosti“ iz filma „Viva Verdi!“ (Sweet Dreams of Joy)
„Snovi o vozu“ iz filma „Snovi o vozu“ (Train Dreams)
„Bugonija“ (Bugonia), Jerskin Fendriks
„Frankenštajn“ (Frankenstein), Aleksander Despla
„Hamnet“ (Hamnet), Maks Rihter
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), Džoni Grinvud
„Grešnici“ (Sinners), Ludvig Joranson
„Formula 1“ (F1)
„Frankenštajn“ (Frankenstein)
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
„Grešnici“ (Sinners)
„Sirat“ (Sirat)
„Hamnet“ (Hamnet)
„Marti Suprim“ (Marty Supreme)
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
„Tajni agent“ (The Secret Agent)
„Grešnici“ (Sinners)
„Frankenštajn“ (Frankenstein), Dan Laustsen
„Marti Suprim“ (Marty Supreme), Darijus Kondži
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), Majk Bauman
„Grešnici“ (Sinners), Autam Durald Arkapau
„Snovi o vozu“ (Train Dreams), Adolfo Veloso
„Avatar: Vatra i pepeo“ (Avatar: Fire and Ash), Debora L. Skot
„Frankenštajn“ (Frankenstein), Kejt Houli
„Hamnet“ (Hamnet), Malgoža Turžanska
„Marti Suprim“ (Marty Supreme), Mijako Belizi
„Grešnici“ (Sinners), Rut E. Karter
„Formula 1“ (F1), Stiven Mirjone
„Marti Suprim“ (Marty Supreme), Ronald Bronstin i Džoš Safdi
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), Endi Jurgensen
„Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value), Olivije Big Kute
„Grešnici“ (Sinners), Majkl P. Šover
„To je bila samo nezgoda“ (It Was Just an Accident) – Francuska
„Tajni agent“ (The Secret Agent) – Brazil
„Sentimentalna vrijednost“ (Sentimental Value) – Norveška
„Sirat“ (Sirat) – Španija
„Glas Hind Radžab“ (The Voice of Hind Rajab) – Tunis
„Mesareva mrlja“ (Butcher’s Stain)
„Prijatelj Doroti“ (A Friend of Dorothy)
„Period drama Džejn Ostin“ (Jane Austen’s Period Drama)
„Pjevači“ (The Singers)
„Dvoje ljudi koji razmjenjuju pljuvačku“ (Two People Exchanging Saliva)
„Frankenštajn“ (Frankenstein), Majk Hil, Džordan Samjuel i Kliona Fjuri
„Kokuho“ (Kokuhō), Kjoko Tojokava, Naomi Hibino i Tadaši Nišimacu
„Grešnici“ (Sinners), Ken Dijaz, Majk Fonten i Šunika Teri
„Mašina za razbijanje“ (The Smashing Machine), Kazu Hiro, Glen Grifin i Bjorn Rehbajn
„Ružna pastorka“ (The Ugly Stepsister), Tomas Foldberg i Ane Katrin Sauerberg
„Frankenštajn“ (Frankenstein)
„Hamnet“ (Hamnet)
„Marti Suprim“ (Marty Supreme)
„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another)
„Grešnici“ (Sinners)
„Avatar: Vatra i pepeo“ (Avatar: Fire and Ash)
„Formula 1“ (F1)
„Svjet iz doba jure: preporod“ (Jurassic World Rebirth)
„Izgubljeni autobus“ (The Lost Bus)
„Grešnici“ (Sinners)
