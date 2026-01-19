Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Jelen OK Fest i ove godine okuplja publiku na magičnom Tjentištu u srcu Nacionalnog parka Sutjeska, gdje nas od 17. do 19. jula očekuju tri dana vrhunske muzike, snažne festivalske atmosfere i nastupi jednih od najboljih izvođača svjetske i regionalne muzičke scene.

Kao i prethodnih godina, festivalski kamp biće otvoren dan ranije, odnosno 16. jula, uz poseban muzički program na OK stage-u u srcu festivalskog kampa.

Objavljena su prva imena ovogodišnjeg lineupa, a već na samom startu jasno je da publiku očekuje izuzetno snažan festivalski program. Na Tjentište ovog ljeta stižu:

Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili.

Legendarni britanski bend Skunk Anansie, predvođen harizmatičnom Skin, već više od tri decenije puni najveće svjetske dvorane i festivale, kombinujući alternativni rok, pank i snažne društvene poruke u eksplozivnim nastupima koji su postali njihov zaštitni znak. Godine 2004. uvršteni su u Ginisovu knjigu britanskih hit singlova i albuma kao jedan od najuspješnijih britanskih izvođača u posljednjih 50 godina.

Poznati njujorški hip-hop bend Onyx donosi sirovu energiju rep scene devedesetih, sa hitovima koji su obilježili jednu eru i koji i danas garantuju koncertni haos. Ove američke legende svojim djelovanjem na sceni duboko su uticale na globalnu popularizaciju hip hop kulture.

Regionalna pop senzacija Senidah, jedna od najuticajnijih muzičkih ikona današnjice, stiže na Tjentište sa prepoznatljivim zvukom, snažnim stavom i nizom hitova koji broje stotine miliona pregleda na digitalnim platformama.

Mostarski bend Zoster, poznat po jedinstvenom spoju regea, roka i društveno angažovanih tekstova, donosi prepoznatljivu festivalsku energiju i pjesme koje se pjevaju u glas. Njihovi nastupi na Tjentištu već su postali festivalska tradicija, a publika ih svake godine očekuje sa najvećim oduševljenjem.

Pank-rok veterani Goblini, bend koji je obilježio generacije i ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj pank i rok sceni ovih prostora, dolaze sa set-listom ispunjenom kultnim hitovima i beskompromisnom koncertnom energijom.

Beogradski indie rock bend Artan Lili, poznat po snažnoj atmosferi i intenzivnim nastupima, važi za jedan od najvažnijih alternativnih bendova u regionu.

Ovo je tek prvi dio festivalskog programa, a u narednom periodu biće objavljena nova imena koja će dodatno upotpuniti festivalski lineup.

U prodaji su već prve ulaznice u okviru paketa OK kamp, koji podrazumijeva boravak u festivalskom kampu od 16. do 20. jula i ulaznicu sa kojom kupci mogu prisustvovati svim koncertima i kompletnom festivalskom programu tokom trajanja festivala. Ovaj paket dostupan je putem prodajnih sistema u zemljama regije, a više informacija i linkovi prodaje dostupni su na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net.

Jelen OK Fest i ove godine spaja vrhunsku muziku, netaknutu prirodu i jedinstveno festivalsko iskustvo kampovanja pod zvijezdama, što Tjentište čini jednom od najposebnijih festivalskih lokacija u regionu.