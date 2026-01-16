Koncert Sopot benda sa Gudačkim orkestrom NPRS-a i gostima

Narodno pozorište Republike Srpske s ponosom najavljuje veliki koncert banjalučkog benda Sopot sa Gudačkim orkestrom NPRS-a, koji će biti održan 8. februara na Velikoj sceni, sa početkom u 20 časova. Kao gosti večeri nastupiće Arsen Čarkić i Albert Bojan Savić, dodatno obogaćujući ovaj poseban muzički događaj.

Nakon izuzetno uspješne saradnje i zajedničkog nastupa povodom obilježavanja pravoslavne Nove godine u Novom Sadu 2024. godine, bend Sopot i Gudački orkestar NPRS-a nastavljaju umjetnički dijalog koncertom koji obećava snažno, emotivno i produkcijski raskošno muzičko veče. Ovaj put, publika će imati priliku da čuje promociju četvrtog studijskog albuma benda Sopot – „Eho neizvjesnog ishoda“, koji donosi devet autorskih kompozicija nastalih u periodu obilježenom pandemijom i vremenom koje je usljedilo nakon nje – vremenom preispitivanja, tišine, ali i snažne kreativne energije.

Pored novih pjesama, koncert će oživjeti i neke od najprepoznatljivijih hitova benda Sopot, izvedene u potpuno novom, orkestarskom ruhu, što ovom događaju daje dodatnu dimenziju i jedinstven zvučni identitet.

Bend Sopot, iza kojeg stoji više od 300 nastupa, evropske turneje, kao i bogato iskustvo u stvaranju autorske muzike za pozorišne predstave, film i televizijski program, donosi publici koncert koji prevazilazi klasični muzički format. Ovaj nastup predstavlja poseban susret scenskog i koncertnog izraza, spoj savremenog autorskog zvuka i snage orkestarske interepretacije, u prostoru koji diše umjetnošću.

Koncert benda Sopot sa Gudačkim orkestrom Narodnog pozorišta Republike Srpske obećava veče ispunjeno emocijom, energijom i umjetničkom radošću, i još jednom potvrđuje da Velika scena Narodnog pozorišta Republike Srpske ostaje važno mjesto susreta različitih umjetničkih izraza.

Cijena ulaznice je 20 KM.

Dobro došli na muzičko veče koje se pamti.