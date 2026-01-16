Koncert Sopot benda sa Gudačkim orkestrom NPRS-a i gostima

16.01.2026
14:25
Komentari:0
Narodno pozorište Republike Srpske s ponosom najavljuje veliki koncert banjalučkog benda Sopot sa Gudačkim orkestrom NPRS-a, koji će biti održan 8. februara na Velikoj sceni, sa početkom u 20 časova. Kao gosti večeri nastupiće Arsen Čarkić i Albert Bojan Savić, dodatno obogaćujući ovaj poseban muzički događaj.
Nakon izuzetno uspješne saradnje i zajedničkog nastupa povodom obilježavanja pravoslavne Nove godine u Novom Sadu 2024. godine, bend Sopot i Gudački orkestar NPRS-a nastavljaju umjetnički dijalog koncertom koji obećava snažno, emotivno i produkcijski raskošno muzičko veče. Ovaj put, publika će imati priliku da čuje promociju četvrtog studijskog albuma benda Sopot – „Eho neizvjesnog ishoda“, koji donosi devet autorskih kompozicija nastalih u periodu obilježenom pandemijom i vremenom koje je usljedilo nakon nje – vremenom preispitivanja, tišine, ali i snažne kreativne energije.
Pored novih pjesama, koncert će oživjeti i neke od najprepoznatljivijih hitova benda Sopot, izvedene u potpuno novom, orkestarskom ruhu, što ovom događaju daje dodatnu dimenziju i jedinstven zvučni identitet.
Bend Sopot, iza kojeg stoji više od 300 nastupa, evropske turneje, kao i bogato iskustvo u stvaranju autorske muzike za pozorišne predstave, film i televizijski program, donosi publici koncert koji prevazilazi klasični muzički format. Ovaj nastup predstavlja poseban susret scenskog i koncertnog izraza, spoj savremenog autorskog zvuka i snage orkestarske interepretacije, u prostoru koji diše umjetnošću.
Koncert benda Sopot sa Gudačkim orkestrom Narodnog pozorišta Republike Srpske obećava veče ispunjeno emocijom, energijom i umjetničkom radošću, i još jednom potvrđuje da Velika scena Narodnog pozorišta Republike Srpske ostaje važno mjesto susreta različitih umjetničkih izraza.
Cijena ulaznice je 20 KM.
Dobro došli na muzičko veče koje se pamti.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu