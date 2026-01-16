Logo
Serija “Adolescencija” dobiće i drugu sezonu

16.01.2026

08:15

Серија “Адолесценција” добиће и другу сезону

Sukreator serije “Adolescencija”, Stiven Grejem, potvrdio je da je u razvoju druga sezona, iako je uspješna Netfliksova serija prvobitno bila zamišljena kao mini-serija. Grejem je izjavio da on i sukreator Džek Torn trenutno razgovaraju o nastavku, piše Skrin Rant.

Govoreći iza pozornice na dod‌jeli Zlatnih globusa, Grejem je otkrio da je projekat u veoma ranoj fazi razvoja i da drugu sezonu namjeravaju da objave za nekoliko godina, prenosi Indeks.

“Ne mogu da odgovorim na to pitanje jer je negd‌je u dubini mog uma i Džekovog uma, a izvući ćemo ga za tri ili četiri godine, stoga ostanite uz nas”, izjavio je.

Osim što je sukreator, Stiven Grejem u seriji glumi Edija, oca Džejmija Milera (Oven Kuper). Kritički hvaljena drama prati priču o Džejmiju, problematičnom tinejdžeru koji je uhapšen zbog ubistva školske drugarice. U seriji takođe glume Erin Doerti, Kejn Dejvis, Ešli Volters, Fej Marsi, Ameli Piz i Ostin Hejns.

Iako je Grejem bio veoma tajanstven u vezi sa drugom sezonom, na internetu su se pojavila brojna nagađanja o mogućoj radnji. Mnogi obožavaoci na društvenim mrežama pišu da bi željeli da vide priču iz perspektive roditelja žrtve i kroz šta su oni prolazili tokom događaja iz prve sezone. Drugi pretpostavljaju da bi se serija mogla pretvoriti u antologiju, sa novom pričom i potpuno novom postavom likova.

Serija je osvojila nekoliko nagrada na nedavnoj dod‌jeli Zlatnih globusa. Mladi glumac Oven Kuper osvojio je nagradu za sporednog glumca, Erin Doerti za najbolju sporednu glumicu za ulogu terapeutkinje Brioni Ariston, dok je Grejem osvojio nagradu za najboljeg glumca. “Adolescencija” je takođe proglašena najboljom limitiranom serijom.

Osim Zlatnih globusa, serija je dominirala i na dod‌jeli nagrada Emi, gd‌je je zaradila 13 nominacija i odnijela osam pobjeda. Pored priznanja kritike, ostvarila je i veliki uspjeh kod publike. Postala je druga najgledanija Netfliksova serija na engleskom jeziku svih vremena, sa više od 146 miliona pregleda u prva tri mjeseca od objave, prenosi N1.

Tagovi:

serija

Adolescencija

