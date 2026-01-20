Logo
"Paranormalno" se vraća

20.01.2026

21:47

"Паранормално" се враћа
Kompanija "Paramaunt" najavila je da će najnoviji, osmi nastavak horor franšize "Paranormalna aktivnost" u bioskope stići 21. maja 2027. godine.

Film trenutno nema zvaničan naslov. Produkciju potpisuju Džejms Van i Džejson Blum, preko kompanija "Blumhause" i "Atomik Monster", u saradnji sa studijem "Paramaunt".

Kao producent je angažovan i Oren Peli, reditelj originalnog filma iz 2007. godine, koji u projektu učestvuje preko svoje kompanije "Solana Films". Originalni film "Paranormalna aktivnost", snimljen sa budžetom od svega 15 hiljada dolara, privukao je pažnju na filmskim festivalima, nakon čega ga je "Paramaunt" otkupio i uložio dodatnih 200 hiljada dolara u produkciju novog završetka. Film je 2009. godine u bioskopima zaradio 194 miliona dolara širom svijeta, čime je postao jedno od najprofitabilnijih ostvarenja u istoriji kinematografije.

Do sada je u okviru serijala snimljeno sedam filmova, a ukupna zarada franšize u bioskopima premašuje 900 miliona dolara.

Režiju novog filma potpisuje Ijan Tuason.

film

