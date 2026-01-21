Umro Cvijetin Milaković

Rodio se u Kalabači, u Bosni i Hercegovini 26. jun 1951. godine. U Suboticu je došao kao student prije više od pola vijeka, a upravo u ovom gradu je zasnovao porodicu, proveo životni vijek i ostavio dubok trag u kulturnom životu zajednice.

Cvijetin Milaković je Suboticu doživljavao kao svoj grad.

"Tolerancija koja je ovde oduvijek vladala dopustila mi je da budem svoj, a ja sam to poštovao i trudio se da se tako i sam prema drugima odnosim", rekao je svojevremeno Cvijetin.

Bio je osnivač i dugogodišnji sekretar Akademskog kulturno-umetničkog društva "Su Lola", u kojem je generacijama mladih prenosio ljubav prema muzici, folkloru, poeziji i tradiciji. Takođe, Cvijetin Milaković je bio jedan od osnivača i organizatora Festivala ljubavi i vina.

Bio je osnivač likovne kolonije "Obojeni tonovi", koju je vodio kroz čak 125 saziva. Takođe, Cvijetin je okupljao je frulaše i izvođače izvorne narodne muzike, čuvajući i njegujući bogato nasleđe narodne tradicije.

Cvijetin Milaković je ostavio veliki trag u kulturi.

