Tuga: Umrla je Moja Milena

Žena po imenu Milena, čija je životna priča postala inspiracija za legendarni jugoslovenski hit "Moja Milena" benda "Novi fosili", umrla je.

Gotovo da nema osobe iz starijih generacija koja ne zna tekst pjesme, ali malo ko zna da je posvećena upravo Mileni iz Negotina.

Muzičar Rajko Dujmić ju je sreo na obali mora u Herceg Novom. Kako je svojevremeno rekao, njihov razgovor je trajao cijelu noć.

"Sjedio sam sa njom cijelu noć, moja generacija, i razgovarali smo neprekidno do ranih jutarnjih sati. Bila je socijalni radnik u Negotinu. Rekao sam da će se završiti pjesmom. Nije mi vjerovala, mislila je da to govorim svakoj djevojci. Ali rekla sam joj da ćemo raskinuti i da se možda više nikada nećemo vidjeti, ali će vidjeti da nikada ne lažem. Njihov susret se nastavio na koncertu u Negotinu, u okviru turneje "Milena Generacija".

Dujmić se prisjetio trenutka kada ju je ponovo sreo:

"Čuvar mi je prišao i rekao mi da me traži žena sa dvoje djece i mužem. Bila je to moja Milena. Kada me je vidjela, počela je da plače i rekla mi je da ne može da vjeruje da je ovako nešto moguće. Onda sam joj rekao da čovjek drži do riječi, a bik za rogove".

Pjesma je objavljena 1983. godine na albumu Poslije svega. Tekst je napisao Zrinko Tutuć, a muziku i aranžman Dujmić. Od tada, pjesma je postala bezvremenska, prepoznatljiva generacijama slušalaca i smatra se klasikom jugoslovenske muzičke scene, prenosi "Telegraf".