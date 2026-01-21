Umro Zoran Nešić

Fudbalski klub Sloboda iz Užica saopštio je putem svog zvaničnog naloga na društvenoj mreži Fejsbuk da je preminuo jedan od najvećih navijača ovog kluba, Zoran Nešić, koji je bio uz tim iz grada sa Đetinje decenijama.

Kako se navodi, Zoran je "čovjek koji je Slobodu volio i živio punim srcem", a ostaće upamćen kao veliki kolekcionar, koji je više od pola vijeka brižljivo čuvao novinske članke, ulaznike, kao i mnoge druge dragocjenosti vezane za svoju Slobodu.

Užički tim dodaje da je njegova ljubav prema klubu bila ogromna i nemjerljiva.

Hronika Ujak sačmarom upucao sestrića, poznato u kakvom je stanju

On je mečeve Slobode iz Užica uvijek posmatrao sa zapadne tribine, iz dijela koji je u Užicu poznat pod nazivom "Nervno".

"Zorane, počivaj u miru, znamo da na nekom ljepšem mjestu i dalje daješ podršku svojoj Slobodi", napisala je Sloboda, a potom izrazila saučešće porodici preminulog Zorana Nešića, prenosi "Telegraf".