Kojić: Krnji Ustavni sud BiH nije nadležan za ocjenu ustavnosti prethodne Vlade Srpske

Izvor:

SRNA

21.01.2026

12:55

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je Srni da krnji Ustavni sud BiH ne bi smio da ima nadležnost da odlučuje o apelaciji podnesenoj u vezi sa ocjenom ustavnosti odluke o izboru prethodne Vlade Republike Srpske.

- Međutim, znajući raniju praksu tog suda da je odlučivao o mnogim stvarima za koji nije nadležan, očigledno je da su se oni pretvorili u ustavotvorca, a ne u tumača Ustava BiH. Vrlo je upitno kako će oni sutra razmatrati i odlučivati o apelaciji - rekao je Kojić koji je i pravnik uoči sutrašnje sjednice krnjeg Ustavnog suda BiH na čijem dnevnom redu je i ranije podnesena apelacija koja se odnosi na Vladu Republike Srpske čiju ostavku je Narodna skupština usvojila u subotu, 18. januara.

On je istakao da se krnji Ustavni sud BiH koristi kao sredstvo da se u potpunosti razvlaste institucije Republike Srpske i uruši njen ustavno-pravni poredak.

Kojić je napomenuo da je krnji Ustavni sud BiH prekršio osnovni ustavni princip da idu u penziju one sudije koje ispunjavaju uslove za to.

- Međutim, oni sami odluče da njihove sudije koji su ispunili uslove za penziju ostaju da rade i ne idu u penziju dok se taj sud ne popuni - ukazao je Kojić.

Prema njegovim riječima, samo iz ovih primjera vidljivo je šta se može očekivati od krnjeg Ustavnog suda BiH.

- Neko ko je na prvoj liniji borbe protiv Republike Srpske i protiv dejtonske BiH, ko je na fonu ili tragu unitarizacije BiH, sigurno neće biti dobronamjeran u vezi sa ovom apelacijom - naveo je Kojić.

Za sutra je zakazana sjednica krnjeg Ustavnog suda BiH na čijem dnevnom redu je i ranije podneseni zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru prethodne Vlade Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem izabrane 2. septembra prošle godine.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti krnjem Ustavnom sudu BiH ranije su podnijela četvorica delegata iz Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, te poslanici "trojke" u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

U međuvremenu, Narodna skupština Republike Srpske 18. januara izabrala je novu Vladu Srpske na čijem je čelu takođe Minić.

- Nova Vlada Republike Srpske preduprijediće svaki pokušaj iz Sarajeva da ugrozi Republiku Srpsku - ocijenila je ranije vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Milorad Kojić

