Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

Konzorcijum "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, najavio je u ponedjeljak, 26. januara, regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU.

Glavni koordinator Konzorcijuma Velibor Peulić rekao je Srni da cilj protesta nije destabilizacija, već hitno pokretanje profesionalnog, sistemskog i održivog rješenja u saradnji sa nadležnim institucijama i Evropskom komisijom.

Prema njegovim riječima, ovaj sektor, nakon dugotrajnog, strpljivog i institucionalno odgovornog pristupa, uz višegodišnju komunikaciju sa nadležnim domaćim i evropskim institucijama, doveden je u situaciju u kojoj više ne postoji realna mogućnost daljeg odlaganja rješenja problema koji direktno ugrožavaju pravo na rad profesionalnih vozača i stabilnost lanaca snabdijevanja.

On je naveo da tokom trajanja protesta koji počinje u 12.00 časova, neće biti omogućen ulaz ni izlaz teretnih vozila prema državama članicama EU, uključujući i tranzitni transport u tom pravcu, izuzev za potrebe medicinske zaštite, vojne jedinice i žive životinje.

Prema njegovim riječima, profesionalni vozači iz BiH, ali i Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, izloženi su neprihvatljivim pritiscima, uključujući hapšenja, deportacije i zabrane ulaska u šengenski prostor u trajanju od dva mjeseca do dvije godine.

Peulić je istakao da vozači ne predstavljaju ilegalne migrante, bezbjednosnu prijetnju niti ilegalnu radnu snagu, već ključni operativni segment evropskih i regionalnih lanaca snabdijevanja.

Ovakva praksa, naglasio je, stvara ozbiljnu neravnopravnost između prevoznika iz EU i prevoznika iz zemalja koje nisu članice EU, te dovodi do gašenja kompanija, gubitka vozača u uslovima njihovog hroničnog nedostatka i prisilnog preseljenja poslovanja u države članice EU.

- Ovo više nije pitanje tumačenja, niti tehničke primjene informacionih sistema. Ovo je pitanje opstanka domaćih prevoznika, prava na rad i očuvanja ekonomskog suvereniteta BiH u segmentu koji je direktno vezan za funkcionisanje lanaca snabdijevanja i ukupnu privredu - rekao je Peulić.

Prema njegovim riječima, dosadašnja podrška Savjeta ministara i Ministarstva komunikacija i transporta prepoznata je i cijenjena, ali nije dovoljna ako ne bude pretočena u neposredno, snažno i vidljivo djelovanje prema Evropskoj komisiji.

On je naveo da Konzorcijum poziva Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara da se zvanično i na najvišem nivou obrati Evropskoj komisiji sa zahtjevom za pisano, jedinstveno i obavezujuće tumačenje, da iskoristi sve mehanizme koji stoje na raspolaganju BiH kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te druge međunarodne sporazume kao i i politički dijalog.

Peulić je upozorio da ako se sada ne reaguje, kasnije neće biti moguće sanirati posljedice, neće biti vremena za korekcije, jer će domaći prevoznici već biti potisnuti, ugašeni ili primorani na preseljenje.

- Ako se u ovom trenutku ne reaguje, kasnije više neće biti moguće govoriti o `propustima`, `nesporazumima` ili `različitim tumačenjima`. Biće riječ o svjesnom nečinjenju i njegovim posljedicama - zaključio je Peulić i dodao da ovo više nije tehničko ni proceduralno, već pitanje opstanka domaćih prevoznika, kao i da svako dalje odlaganje ili pasivnost znači prećutno prihvatanje eliminacije domaćih transportnih kompanija.