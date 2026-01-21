Logo
Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

Izvor:

Agencije

21.01.2026

12:33

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Milano je grad sa najvećom stopom milionera na svijetu. Jedan od 12 registrovanih stanovnika, uključujući starije osobe i novorođenčad, definisan je kao osoba sa likvidnim portfoliom sa najmanje šestocifrenim iznosom.

To je u svom godišnjem izvještaju objavila kompanija Henli & Partners.

U Njujorku taj odnos je jedan prema 22, u Londonu jedan prema 41. U Rimu jedan prema 54, a u Parizu jedan na svakih 14 stanovnika.



Svijet

Putin se sutra sastaje sa Vitkofom

U Milanu živi 182 bogataša sa najmanje 100 miliona evra. Milano je i jedini grad, pored Dubaija i Majamija, koji karakteriše prognoza „visokog rasta“.

Prema H&P-u, razlog ovog uspjeha je veliki broj dolazaka milijardera iz Londona u Milano zbog ukidanja vjekovnog pravila o porezu i pozicioniranja Milana kao globalnog sjedišta poslovanja, finansija, mode i dizajna.

