Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

Milano je grad sa najvećom stopom milionera na svijetu. Jedan od 12 registrovanih stanovnika, uključujući starije osobe i novorođenčad, definisan je kao osoba sa likvidnim portfoliom sa najmanje šestocifrenim iznosom.

To je u svom godišnjem izvještaju objavila kompanija Henli & Partners.

U Njujorku taj odnos je jedan prema 22, u Londonu jedan prema 41. U Rimu jedan prema 54, a u Parizu jedan na svakih 14 stanovnika.

U Milanu živi 182 bogataša sa najmanje 100 miliona evra. Milano je i jedini grad, pored Dubaija i Majamija, koji karakteriše prognoza „visokog rasta“.

Prema H&P-u, razlog ovog uspjeha je veliki broj dolazaka milijardera iz Londona u Milano zbog ukidanja vjekovnog pravila o porezu i pozicioniranja Milana kao globalnog sjedišta poslovanja, finansija, mode i dizajna.