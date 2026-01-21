Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

Извор:
Нова.рс
21.01.2026
12:43
Коментари:0
Пјевач и бивши финалиста Звезда Гранда Семир Џанковић обиљежио је годину дана од смрти брата од стрица Емира Џанковића, који је прошле године трагично настрадао након тешке саобраћајне несреће.
Семир се тим поводом огласио на друштвеним мрежама и упутио емотивну поруку која је дирнула многе.
БиХ
Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ
"Данас је годину дана откако си нас прерано напустио. И даље живиш у нашим довама, успоменама и срцима. Поносни смо што смо те имали и заувијек ћемо чувати сјећање на тебе. Твоја породица остане нама на еманет. Алах да ти подари џенет и вјечни рахмет, а твојој породици субур", написао је Семир у опису фотографије свог брата.
Подсјетимо, Емир Џанковић је подлегао тешким повредама након што је 11 дана провео у коми. Он је повријеђен у саобраћајној несрећи која се догодила код Краљева, а вијест о његовој смрти дубоко је потресла цео Нови Пазар.
"Повријеђен је у саобраћајној несрећи код Краљева, био је у коми и данас је преминуо. Много нам је тешко, цијелој породици… Сви смо у шоку и у овим тренуцима бола и жалости не бих могао ништа више да кажем", рекао је тада кратко Семир.
Свијет
Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету
До несреће у којој је Емир задобио смртоносне повреде дошло је када је возач аутобуса марке Мерцедес, крушевачких регистарских ознака, из за сада непознатих разлога прешао у супротну траку.
Том приликом је дошло до силовитог судара са камионом новопазарских регистарских ознака, којим је управљао Емир Џанковић. Од јачине удара, оба возила слетјела су с пута, док је аутобус остао на коловозу.
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
15
58
15
57
15
50
15
47
15
43
Тренутно на програму