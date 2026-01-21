Logo
Large banner

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

Извор:

Нова.рс

21.01.2026

12:43

Коментари:

0
Семир Џанковић
Фото: Инстаграм

Пјевач и бивши финалиста Звезда Гранда Семир Џанковић обиљежио је годину дана од смрти брата од стрица Емира Џанковића, који је прошле године трагично настрадао након тешке саобраћајне несреће.

Семир се тим поводом огласио на друштвеним мрежама и упутио емотивну поруку која је дирнула многе.

Камион

БиХ

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

"Данас је годину дана откако си нас прерано напустио. И даље живиш у нашим довама, успоменама и срцима. Поносни смо што смо те имали и заувијек ћемо чувати сјећање на тебе. Твоја породица остане нама на еманет. Алах да ти подари џенет и вјечни рахмет, а твојој породици субур", написао је Семир у опису фотографије свог брата.

Подсјетимо, Емир Џанковић је подлегао тешким повредама након што је 11 дана провео у коми. Он је повријеђен у саобраћајној несрећи која се догодила код Краљева, а вијест о његовој смрти дубоко је потресла цео Нови Пазар.

"Повријеђен је у саобраћајној несрећи код Краљева, био је у коми и данас је преминуо. Много нам је тешко, цијелој породици… Сви смо у шоку и у овим тренуцима бола и жалости не бих могао ништа више да кажем", рекао је тада кратко Семир.

novac dolar

Свијет

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

До несреће у којој је Емир задобио смртоносне повреде дошло је када је возач аутобуса марке Мерцедес, крушевачких регистарских ознака, из за сада непознатих разлога прешао у супротну траку.

Том приликом је дошло до силовитог судара са камионом новопазарских регистарских ознака, којим је управљао Емир Џанковић. Од јачине удара, оба возила слетјела су с пута, док је аутобус остао на коловозу.

Подијели:

Таг:

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин се сутра састаје са Виткофом

Свијет

Путин се сутра састаје са Виткофом

3 ч

0
Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

Градови и општине

Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

3 ч

0
Када запослени имају право на отпремнине?

Србија

Када запослени имају право на отпремнине?

3 ч

0
Манијак пред судом: Злостављао дјечака - ово је кључни доказ

Хроника

Манијак пред судом: Злостављао дјечака - ово је кључни доказ

3 ч

0

Више из рубрике

Милица Тодоровић снимљена у поодмаклој трудноћи

Сцена

Милица Тодоровић ситно броји до порођаја: Пјевачица не скида осмијех са лица

4 ч

0
Мина Костић запрошена у емисији уживо

Сцена

Мина Костић рекла ''да'': Каспер је запросио у емисији уживо

7 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша открила: Душко не плаћа - да је жив и здрав и што даље од мене

8 ч

0
Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

Сцена

Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

15

47

"Да није било нас, сви бисте причали њемачки и јапански": Трамп жестоко ударио на Европу

15

43

Захарова: Међународна заједница мора да чује истину о ономе што се дешава у Донбасу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner