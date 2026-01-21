Logo
Trampov avion sletio u Švajcarsku

21.01.2026

13:04

Трампов авион слетио у Швајцарску
Foto: Arnd Wiegmann/Tanjug/AP

Avion sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom sletio je na aerodrom u Cirihu u Švajcarskoj.

Američki predsjednički avion upravo je sleteo na pistu u Cirihu, prenio je BBC.

Kako je navedeno, prva stavka na dnevnom redu predsjednika SAD je prijem sa poslovnim liderima, prije nego što kasnije održi govor na Svjetskom ekonomskom forumu.

Govor je zakazan za 14.30 časova.

Iz Svjetskog ekonomskog foruma je saopšteno da će Tramp održati govor u planirano vrijeme iako je iz SAD poletio više od dva sata kasnije, pošto je njegov avion morao da se vrati zbog manjih tehničkih problema, nakon čega se ukrcao u drugi avion.

