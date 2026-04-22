"Filmska priča": Melina muža multimilionera upoznala u taksiju

Kako piše Kurir, kretaorka je milionera iz Velike Britanije upoznala na neobičan i neočekivan način, a kako se i sama pohvalila prijateljicama, to je bio susret koji joj je promijenio život.

Kako se povjerila bliskim prijateljicama, tog dana sve je izgledalo sasvim obično. Poručila je taksi u Monaku, koji je trebalo da je odveze do aerodroma. Vožnja je dobila neočekivan tok kada ju je vozač uz izvinjenje upitao da li bi mogao da primi još jednog putnika.

“To je filmska priča. Melina je poručila taksi da se vozi do aerodroma. Ne znam kuda je letjela, ali taksista je ljubazno upitao da li može da poveze još jednog gospodina. Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika rijetko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama”, rekao je izvor Kurira.

U vozilo je ušao gospodin koji je, kako se kasnije ispostavilo, Džefri Pol Anrold, imućni biznismen iz Velike Britanije.

“Ovde u Monaku istinski bogati ljudi rijetko koriste taksi, ali ovo je očigledno bila neka posebna situacija ili prosto sudbina. Razmijenili su kontakt, nakon čega su nastavili druženje. Eto, razgovor koji je započeo sasvim spontano ubrzo je prerastao u nešto više. Već tokom vožnje među njima se osjetila posebna energija. Ona mu je pričala o modi, a on je uživao, kada su izašli prvi put na večeru Melini je sve bilo jasno i ko je on i koliko je uspješan. To je bilo dovoljno da joj se dopadne još više i da joj razlika u godinama ne smeta”, zaključuje izvor za Kurir.