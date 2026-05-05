Skandal u Beču: Dragana i Toni pred teškom odlukom

Pjevačica Dragana Mirković i biznismen Toni Bijelić razdvojili su se prošle godine nakon 24 godine braka, a iako su započeli odvojene živote, predstoji im i formalna pod‌jela imovine.

Iako se na prvi pogled čini da su već napravili razgraničenje, pravna borba tek slijedi.

Prema riječima izvora bliskog bivšem paru, nakon što se Toni iselio iz dvorca u Beču, pjevačica je ostala sama u tom zdanju, dok je lista zajednički stečene imovine izuzetno obimna.

Dragana se godinama nalazi na listama najbogatijih javnih ličnosti u regionu, a prema procjeni sajta "Net Worth Celebrities", njeno bogatstvo iznosi oko 100 miliona dolara.

Značajan dio prihoda ostvarivali su kroz zajedničke poslovne poduhvate.

Bogatstvo Dragane Mirković

Među njima se izdvaja televizija na čijem čelu se pjevačica nalazi od 2005. godine.

Pored toga, već deset godina posjeduju i firmu za prodaju luksuznih automobila, čiji su kupci često njene kolege sa estrade.

„Njih dvoje posjeduju brojne nekretnine, kako u Austriji, tako i na Balkanu, ali će to biti najlakše podijeliti. Problem se nazire kada su u pitanju firme, naročito ona za prodaju luksuznih automobila, koja je jedna od najprofitabilnijih. Iako se činilo da je Toni na čelu tog sistema, Dragana je bila ta koja je pokretala ključne procese i donosila važne odluke. Mnogi smatraju da bi mogli ostati poslovni partneri, ali zaposleni sumnjaju u to kako će takav odnos funkcionisati“, rekao je izvor upućen u njihove poslove.

Prema njegovim riječima, oko nekretnina i televizije ne bi trebalo da bude većih nesuglasica.

„Prepustiće joj televiziju, jer se ona time bavi i najbolje poznaje taj segment poslovanja. Njega ne zanimaju poslovi u Srbiji, kao ni dio imovine. Dvorac će najvjerovatnije biti prepisan na njihovu d‌jecu, uz pravo da ona doživotno boravi u njemu. Slično će biti i sa ostalim nekretninama, koje će se formalno voditi na Marka i Manuelu. Međutim, firma luksuznih automobila mogla bi biti najveći kamen spoticanja, jer je riječ o glavnom izvoru prihoda“, navodi sagovornik.

Novac nikad nije bio prioritet

Izvor ističe da pjevačici novac nikada nije bio prioritet, ali da je svjesna visokih troškova koje iziskuje održavanje dvorca i školovanje d‌jece.

„Samo život u dvorcu podrazumijeva ogromne izdatke. Riječ je o velikom imanju koje zahtijeva stalno angažovano osoblje, od posluge do baštovana i radnika koji održavaju posjed. Pored toga, Dragana je značajna sredstva ulagala u koncerte i turneje, pa zarada u tom segmentu često nije proporcionalna uloženom. Ipak, ona vjeruje da će uvijek pronaći način da zaradi, ali je svjesna da je upravo njen uticaj doprinio uspjehu firme za prodaju automobila, zbog čega se svog ud‌jela neće lako odreći. U pitanju je zajednički stečena imovina koja podliježe pod‌jeli“, objašnjava izvor.

Prema njegovim riječima, njih dvoje još nisu zvanično razvedeni, te ih tek očekuje pravna borba za raspod‌jelu imovine.

„Njihova d‌jeca ne osjećaju razliku u načinu života prije i poslije razdvajanja roditelja. I dalje se školuju na prestižnim fakultetima, imaju nekretnine u Beču i voze luksuzne automobile. Oboje žele da im ništa ne nedostaje i to je jedino oko čega su saglasni. Dragana se ne oglašava povodom njegove kupovine kuće u kojoj planira da živi sa partnerkom, ali joj, bez sumnje, nije svejedno. Oduvijek je izbjegavala skandale, pa joj dodatno teško pada što privatni detalji iz njenog života dospijevaju u javnost“, zaključio je izvor, prenosi Alo