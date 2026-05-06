Iran: Američki zahtjevi neprovodivi

06.05.2026 06:58

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Američke Države da prema Iranu postavljaju „nerealne i neprovodive“ zahtjeve, dok direktni pregovori između dviju strana i dalje izostaju.

U izjavama koje prenose iranski mediji, Pezeškijan je istakao kako Vašington s jedne strane provodi politiku maksimalnog pritiska, dok s druge očekuje da Teheran sjedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove.

Iranski predsjednik: Američki zahtjevi su nerealni i neprovodivi

„Problem je u tome što Sjedinjene Države istovremeno provode politiku maksimalnog pritiska protiv naše zemlje, a očekuju da Islamska Republika Iran pristane na njihove jednostrane zahtjeve. Takva je jednačina nerealna i nemoguća“, poručio je.

Dodao je i da su SAD tokom pregovora u dva navrata izvele napade na Iran, ocijenivši nedavne izjave iz Vašingtona kao oblik „vojne mobilizacije i prijetnji“.

Pezeškijan je ponovio stav Teherana da je Iran spreman pregovarati, ali isključivo pod odgovarajućim uslovima. Među njima se, prema ranijim porukama iranskih zvaničnika, ističe zahtjev za ukidanjem blokade Hormuškog moreuza prije početka ozbiljnih pregovora.

Dosadašnji pokušaji direktnih razgovora nisu doveli do trajnog prekida sukoba, a trenutno ni Vašington ni Teheran ne pokazuju spremnost na popuštanje svojih pozicija.

