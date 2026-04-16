Medvjed napao čovjeka dok je džogirao

Medvjed je jutros napao muškarca (31) dok je trčao na brdu Urpin iznad Banske Bistrice, u Slovačkoj, saopštila je policijska uprava za TASR.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u blizini osmatračnice na Urpinu, kada je muškarac džogirao u tom području.

Muškarac je zadobio povrede grudnog koša, ali je uspio da pobjegne do male željezničke stanice, odakle je pozvao pomoć.

- Za muškarca se pobrinula ekipa Hitne pomoći i odvezen je u bolnicu na dalje ispitivanje. Na licu mjesta su upućene i policijske patrole. Obaviješten je i interventni tim za mrke medvjede, koji će tragati za životinjom i nadzirati cjelokupnu lokaciju - navodi se u saopštenju policije.

Gradsko vijeće Banske Bistrice pozvalo je stanovnike da budu oprezni prilikom kretanja u prirodnom okruženju, posebno tokom šetnji ili sportskih aktivnosti.

Policija i interventni tim su na licu mjesta i nadgledaju područje.

(Tanjug)