Medvjed napao čovjeka dok je džogirao

16.04.2026 13:24

Foto: Pixabay/frank3143

Medvjed je jutros napao muškarca (31) dok je trčao na brdu Urpin iznad Banske Bistrice, u Slovačkoj, saopštila je policijska uprava za TASR.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u blizini osmatračnice na Urpinu, kada je muškarac džogirao u tom području.

Катанац

Ekonomija

Zatvara se najluksuzniji hotel

Muškarac je zadobio povrede grudnog koša, ali je uspio da pobjegne do male željezničke stanice, odakle je pozvao pomoć.

- Za muškarca se pobrinula ekipa Hitne pomoći i odvezen je u bolnicu na dalje ispitivanje. Na licu mjesta su upućene i policijske patrole. Obaviješten je i interventni tim za mrke medvjede, koji će tragati za životinjom i nadzirati cjelokupnu lokaciju - navodi se u saopštenju policije.

Gradsko vijeće Banske Bistrice pozvalo je stanovnike da budu oprezni prilikom kretanja u prirodnom okruženju, posebno tokom šetnji ili sportskih aktivnosti.

ILU-VOCE-28082025

Savjeti

Kako najbolje ukloniti pesticide sa voća i povrća

Policija i interventni tim su na licu mjesta i nadgledaju područje.

(Tanjug)

Pročitajte više

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske izdao saopštenje: Pojačane mjere bezbjednosti

3 h

1
Саво Минић на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Raste svijest građana i privrednika o značaju osiguranja

3 h

0
Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

Hronika

Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

3 h

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић са студентима Правног факултета УНИБЛ, након разговора у НСРС.

Republika Srpska

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

3 h

1

Više iz rubrike

Школске клупе у учионици.

Svijet

Učenik upucao druga iz razreda tokom časa

4 h

0
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Svijet

Tinejdžeru koji je počinio masakr u turskoj školi uzor bio masovni ubica

4 h

0
Узорци и апарати у лабораторији

Svijet

Profesorica završila iza rešetaka: Ukrala opasne viruse iz laboratorije

4 h

0
Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Svijet

Turska uvodi strože mjere u školama nakon dva masakra

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

16

29

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

16

26

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

16

11

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16

08

Desetine hiljada pčela preplavilo Izrael

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner