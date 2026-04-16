Venera donosi "magiju", a Mars akciju: Nekima se život mijenja iz korijena

16.04.2026 13:33

Foto: Pexels

Svaki dan je nova šansa da iskoristimo nove prilike koje nam se pružaju, posebno ako nam se određene planete "poklope" i rade u našu korist.

Iako uvijek postoji prilika za ljubav i romansu, Venera, koja je poznata i kao planeta ljubavi i radosti, mnogima "olakšava" trenutne situacije. Konkretno, ona će jednom horoskopskom znaku donijeti boljitak i mali predah u ljubavi.

Naime, Venera ulazi u znak Blizanaca 24. aprila, što će učiniti da Blizancima šarm i magnetizam naglo porastu. Neodoljivi su kada su u potpunosti svoji bez izvinjavanja, a ova godina to i dokazuje.

Dolazak električnog Urana (25. april) donosi iznenadne promjene u ljubavni život Blizanaca, bilo da je to neočekivana zaljubljenost, nekonvencionalna veza ili potpuno nova scena zabavljanja koju ste manifestovali za naredni period.

Mars koji ulazi u Blizance (28. jun) takođe pretvara želju u akciju. Više ne čekate da budete izabrani – flertujete, istražujete i pravite prvi korak.

U međuvremenu, Jupiter (nebeski vladar vaše partnerske zone), koji podržava oblast odnosa do 30. juna, donosi emocionalnu sigurnost, velikodušnost i rast u ovaj dio vašeg života, podsjećajući vas da posvećenost ne mora da ugasi vaš sjaj.

Koji je zaključak?

Komunikacija je ključ

Iskoristite uticaj Venere da vodite one razgovore koje ste dugo odlagali. Vaša moć ubjeđivanja je sada na vrhuncu.

Slušajte intuiciju

Pod naletom Urana, promjene mogu d‌jelovati zastrašujuće, ali ako osjetite “varnicu” na mjestu gd‌je je najmanje očekujete – nemojte se povlačiti.

Preuzmite inicijativu

Mars vam ne dozvoljava da sjedite na klupi za rezervne igrače. Ako vam se neko dopada, kraj juna je idealno vrijeme da tu osobu pozovete na kafu ili putovanje, prenosi Ona.rs.

