Fudbaleri Srbije saznali rivale na EP

Омладинска фудбалска репрезентација Србије
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) igraće u Grupi B na Evropskom prvenstvu 2026. godine protiv selekcija Hrvatske, Italije i Ukrajine, odlučeno je današnjim žrebom održanim na Univerzitetu Reksam u Velsu.

Žrebom je određeno da će se u Grupi A takmičiti domaćin Vels, Danska, Njemačka i Španija.

Evropsko prvenstvo u Velsu na programu je od 28. juna do 11. jula 2026. godine. Turnir će biti održan u četiri grada, a domaćini utakmica biće stadioni u Bangoru (Gradski stadion), Kerarfonu (Oval), Denbiju (Central park) i Reksamu (Rejskors graund).

Pored borbe za kontinentalni tron, predstojeći šampionat u Velsu ima i dodatni značaj, jer će služiti kao kvalifikacioni turnir za FIFA U20 Svjetsko prvenstvo, koje će se 2027. godine održati u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Plasman na svjetsku smotru obezbjediće četiri najbolje selekcije sa turnira u Velsu, odnosno svi polufinalisti, prenosi B92.

