Još jedna žrtva nakon masakra u školi u Turskoj: Dječak (14) pucao iz očevog pištolja

U Turskoj je broj žrtava pucnjave koja se dogodila u školi u gradu Kahramanmaraš porastao na deset, nakon što je još jedna povrijeđena osoba danas podlegla povredama u bolnici. Zvaničnici su saopštili da je prije jutrošnjih smrti šest ranjenika bilo u kritičnom stanju. Ovo je bio drugi oružani napad na školu u Turskoj za samo dva dana, piše Vašington post.

Dva napada u dva dana

U napadu koji se dogodio juče, četrnaestogodišnji Isa Aras Mersinli otvorio je vatru u dvije učionice u srednjoj školi u Kahramanmarašu, ubivši nastavnika i osam učenika, a ranivši još 13. Napadač, koji je kasnije izvršio samoubistvo, stigao je u školu sa pet komada vatrenog oružja i sedam okvira municije. Oružje je pripadalo njegovom ocu, penzionisanom policijskom inspektoru koji je uhapšen nakon napada.

Napad se dogodio samo dan nakon što je bivši učenik otvorio vatru u srednjoj školi u susjednoj provinciji Šanliurfa, ranivši 16 ljudi, uglavnom učenika. Napadač je potom izvršio samoubistvo. Do danas je 20 ljudi privedeno u vezi sa pucnjavom u Šanliurfi.

Hitan sastanak i istraga

Ministri unutrašnjih poslova i prosvjete održali su danas zajednički sastanak o bezbjednosti škola u Ankari. Sastanku su prisustvovali svi guverneri 81 turske provincije, kao i šefovi policije i direktori provincijskih prosvjetnih odjeljenja. Turska nacionalna policija otkrila je da je profilna slika napadača na aplikaciji za razmjenu poruka Vocap fotografija Eliota Rodžera, učenika koji je ubio šest ljudi u Kaliforniji 2014. godine.

Ministarstvo porodice i socijalnih službi objavilo je da je formiralo tim za pružanje psihosocijalne podrške učenicima i njihovim porodicama. Ministarstvo takođe planira da sprovede sveobuhvatnu istragu sličnih incidenata.

Sahranjene žrtve, otac opisuje potragu za sinom

Sahrana je održana danas popodne za osam poginulih učenika, koji su svi imali 11 godina. Sahranjena je i 55-godišnja nastavnica matematike, Ajla Kara, koja je takođe poginula u napadu. Dževdet Jesil, čiji je sin Adnan Gokturk Jesil bio među poginulima, rekao je da je juče pojurio u školu čim je čuo za pucnjavu.

"Nažalost, tražili smo naše dijete, našeg sina, do pet popodne. Naše snage bezbjednosti su ga konačno pronašle. Otišli ​​smo u bolnicu i identifikovali ga. Vidjeli smo da je mrtav, rekao je Jesil, prenosi Indeks.

Protesti i nova hapšenja

Stotine prosvjetnih radnika okupilo se u Ankari i Izmiru zahtijevajući bolju bezbjednost u školama. Pucnjave u školama bile su retke u Turskoj do ove nedjelje. Međutim, desetine učenika su danas uhapšene zbog objavljivanja na društvenim mrežama koje su sugerisale da bi mogli da izvedu slične napade. Ministar pravde Akin Gurlek rekao je da je 67 korisnika društvenih mreža privedeno zbog objava usmjerenih na 54 različite škole.