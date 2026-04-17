Nova vlada najavila uvođenje evra u Mađarskoj

Autor:

ATV
17.04.2026 22:36

Петер Мађар
Foto: Tanjug/Robert Hegedus/MTI via AP

Vlada koju će formirati mađarska stranka Tisa, pobjednik na izborima, uložiće maksimalne napore da osigura ulazak zemlje u evrozonu do 2030. godine, izjavio je finansijski savjetnik stranke i kandidat za ministra finansija Andraš Karman.

"Moramo da stvorimo neophodne uslove do 2030. godine, a zatim može biti donesena odluka, nadamo se pozitivna, o uvođenju evra u Mađarskoj. Ne isključujem da bi, prema povoljnom scenariju, to moglo da se dogodi i ranije, tako da je ovo rok za nas", rekao je Karman, prenosi Srna.

Aktuelni mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u oktobru 2025. godine da zemlja ne planira da zamijeni svoju nacionalnu valutu forintu za evro.

Orban je tada rekao da Mađarska ne želi čvršće veze sa EU i da vjeruje da će se blok uskoro raspasti.

