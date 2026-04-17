Nakon 47 dana prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Kruzer Cilestijal Diskaveri (Celestyal Discovery) prvi je putnički brod koji je prošao Ormuskim moreuzom od početka rata, a bio je usidren čak 47 dana.

Brod pod malteškom zastavom isplovio je danas, 17. aprila iz Dubaija, a odredište mu je Oman. Prema navodima, plovi bez putnika, piše Euronews.

Prolazak broda uslijedio je nekoliko sati nakon što su Iran i Sjedinjene Države objavili da će ovaj strateški plovni put, koji je od početka sukoba bio praktično zatvoren, do isteka primirja biti ponovo u potpunosti otvoren za komercijalni saobraćaj.

Prema podacima servisa za praćenje pomorskog saobraćaja Marine Trafik (MarineTraffic), dolazak broda u Oman očekuje se tokom sutrašnjeg dana.