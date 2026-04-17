Tragedija u Njemačkoj: Bakterija usmrtila bebu, još dvoje novorođenčadi zaraženo u klinici

U bolnici u njemačkom Bremenu zabilježena je teška infekcija na odjeljenju za novorođenčad, gdje je jedno nedonošče preminulo nakon zaraze bakterijom Seratija marcescens (Serratia marcescens).

Prema informacijama iz klinike Bremen-Mite (Bremen-Mitte), bakterija je u protekle dvije sedmice potvrđena kod još dvije bebe na odjeljenju intenzivne njege Centra za majku i dijete.

Jedno novorođenče je zaraženo, ali se nalazi u stabilnom stanju, dok kod trećeg nije razvijena bolest uprkos prisustvu bakterije.

Stručnjaci ističu da Seratija marcescens u pravilu ne predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravu djecu i odrasle, jer se uspješno liječi antibioticima.

Međutim, kod prijevremeno rođenih beba, čiji je imuni sistem još nerazvijen, može izazvati teške infekcije krvi i pluća sa smrtnim ishodom.

Uprava bolnice odmah je preduzela hitne mjere kako bi spriječila dalje širenje zaraze. Zaražene bebe su izolovane, uvedene su pojačane higijenske kontrole, a sprovodi se i detaljno testiranje prostora i opreme.

Roditeljima se pružaju dodatne upute i podrška, dok zdravstvene službe kontinuirano prate situaciju. Iz klinike su izrazili duboko saučešće porodici preminule bebe, naglašavajući da slučaj shvataju krajnje ozbiljno.

Prema dostupnim informacijama, nova testiranja za sada nisu pokazala dodatne slučajeve zaraze, ali nadzor ostaje na visokom nivou zbog osjetljivosti pacijenata na ovom odjeljenju