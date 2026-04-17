Uništen ogromna količina oružja u BiH

Timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava u periodu od 10. do 17. aprila 2026. godine proveli su niz aktivnosti na području više opština i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Akcije su provedene na širem području, uključujući opštine Busovaču, Novi Grad Sarajevo, Bosansko Grahovo, Gornji Vakuf–Uskoplje, Kladanj, Hadžiće, Kalesiju, Vogošću, Kakanj, Vitez, Sanski Most, Doboj Jug, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Veliku Kladušu, Trnovo u FBiH, Usoru, Novo Sarajevo, Glamoč i Travnik, kao i gradove Gradačac, Mostar, Goražde, Bugojno, Zenicu, Srebrenik, Konjic, Cazin i Novi Travnik.

Tokom ovih operacija uklonjen je i uništen ukupno 71 komad minsko-eksplozivnih sredstava, kao i 966 komada streljiva.

Osim redovnih zadataka, provedeno je i uništavanje eksplozivnih sredstava za potrebe akreditovanih komercijalnih deminerskih organizacija.