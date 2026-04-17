Merc gubi podršku, AfD prvi put najjača stranka

AfD prvi put vodi u anketi ZDF-a sa 26 odsto podrške, ispred CDU/CSU, dok nezadovoljstvo vladom Fridriha Merca raste i pogađa rejting vladajuće koalicije.

Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) prvi put je u istraživanju javnog mnjenja javnog servisa ZDF najjača politička stranka u Njemačkoj.

Na pitanje za koga bi glasali kada bi se sledeće nedjelje održavali parlamentarni izbori, 26 odsto ispitanih izabralo je AfD, dok vladajuća demohrišćanska Unija CDU/CSU zauzima drugo mjesto sa 25 odsto.

Najnižu vrijednost od početka istraživanja ZDF-a bilježi Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD), manjinski partner u vladajućoj koaliciji, koju bi biralo svega 12 odsto ispitanih. Zelene bi, prema istom istraživanju, biralo 14, a stranku Levica 11 odsto ispitanih.

Nezadovoljstvo radom vlade

Ukupno je radom vlade Fridriha Merca nezadovoljno 65 odsto ispitanih, što je još slabiji rezultat od posljednjeg istraživanja, kada je rekordnih 63 odsto ispitanih vladi dalo negativnu ocjenu. Analitičari procjenjuju da je za posljednji pad popularnosti vladajućih stranaka kriva loša reakcija na rast cijena goriva u Njemačkoj.

Od loših poteza vlade, koja se od dolaska na vlast pre nešto manje od godinu dana nalazi na udaru kritika zbog zastoja u reformskom procesu, najviše profitira AfD, koji je na izborima u saveznim pokrajinama Baden-Virtembergu i Porajnju-Falačkom ostvario rekordne rezultate.

AfD vodi u anketama i u istočnonjemačkim saveznim pokrajinama Meklenburg-Zapadno Pomorje i Saksonija-Anhalt, u kojima se u septembru održavaju izbori za lokalni parlament.

Kako pokazuju i druga istraživanja javnog mnjenja, AfD-u nisu naškodili ni brojni skandali koje stranka prolazi zbog optužbi za korupciju prilikom zapošljavanja prijatelja i članova porodice u parlamentima u kojima su zastupljeni.