Merc: "Rat sa Iranom mogao bi jače pogoditi Evropu nego pandemija kovida"

01.04.2026 16:40

Фридрих Мерц
Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je na brz prekid američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana, upozoravajući da bi eskalacija u širi regionalni sukob teško opteretila evropsku ekonomiju.

Merc tvrdi da bi razvoj sukoba u regionalni rat imao ozbiljne ekonomske posljedice, piše Anadolija.

"Ako ovaj rat eskalira u veliki regionalni sukob, to bi moglo opteretiti Njemačku i Evropu čak i više nego što smo nedavno doživjeli tokom pandemije kovida-19 ili na početku rata u Ukrajini u februaru 2022. godine", rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu sa sirijskim predsjednikom Ahmedom el Šarom.

Merc je rekao da je sa sirijskim predsjednikom razgovarao o najnovijim događajima na Bliskom istoku i o opasnostima od produženog ili šireg sukoba.

