Rubio: Blizu završetak operacije u Iranu

- Ispred smo planiranog roka za sva četiri cilja i vidimo kraj. Nije danas, nije sutra, ali dolazi - rekao je Rubio za "Foks njuz".

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da su razgovori Vašingtona i Teherana bili veoma pozitivni i produktivni, te odložio napade na iransku energetsku infrastrukturu.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof izjavio je prošle sedmice da je Iranu, preko Pakistana, dostavljen mirovni plan od 15 tačaka, koji je, kako kaže, naišao na pozitivne reakcije.