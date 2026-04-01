Pogledajte kako izgleda najopasniji most na svijetu: Svaki korak je rizičan (VIDEO)

01.04.2026 13:55

Најопаснији мост на свијету
Viseći most Husejni u Pakistanu važi za jedan od najopasnijih pješačkih prelaza na svijetu, gdje svaki korak može biti rizičan zbog nestabilne konstrukcije i snažnih vjetrova.

Ipak, za lokalno stanovništvo on je svakodnevna potreba, dok za turiste predstavlja adrenalinski izazov.

Nalazi se visoko iznad rijeke Hunze, u okruženju monumentalnih vrhova planinskog lanca Karakoram u Pakistanu. Sa jednostavnom konstrukcijom od drvenih dasaka i čeličnih sajli, stekao je globalnu reputaciju kao jedan od najopasnijih pješačkih mostova na svijetu.

Za mještane je ključna saobraćajna veza bez koje je svakodnevni život nezamisliv, dok za turiste i ljubitelje adrenalina predstavlja izazov koji iskušava granice izdržljivosti i hrabrosti, piše National Geographic, prenosi net.hr.

Rizična konstrukcija

Most je izgrađen 1960-ih godina s ciljem povezivanja sela Husejni i Zarabad. Proteže se na dužini od približno 200 metara, na visini od oko 15 metara iznad rijeke. Njegova konstrukcija je izuzetno jednostavna, a čini je više od 450 drvenih dasaka položenih na čelične sajle. Opasnost pri prelasku ne proizlazi samo iz dužine i visine, već i iz velikih i neravnomjernih razmaka između dasaka, od kojih su mnoge oštećene ili nedostaju.

Svaki korak zahtijeva potpunu usredsređenost, budući da se kroz otvore između dasaka vidi brza riječna struja. Dodatni element rizika je izražena nestabilnost mosta. Regija Gornja Hunza poznata je po snažnim vjetrovima koji, prolazeći kroz kanjon, uzrokuju neprestano i snažno njihanje konstrukcije. U takvim uslovima, prelazak postaje izuzetno zahtjevan jer svaki udar vjetra otežava održavanje ravnoteže.

Smrtonosne posljedice pada

Psihološkom utisku opasnosti značajno doprinosi i neposredna okolina. Uz sadašnji most vidljivi su ostaci prethodne, starije konstrukcije koju su uništile poplave. Ti raspadajući dijelovi služe kao stalni vizuelni podsjetnik na inherentne rizike.

Ispod mosta protiče rijeka Hunza, čija je voda ledeno hladna i brza zbog otapanja obližnjih glečera. Pad u rijeku u pravilu ima smrtonosne posljedice zbog snažnih struja i ekstremno niske temperature. Iako ne postoje zvanične statistike o nesrećama, prema iskazima lokalnog stanovništva, tokom decenija je zabilježeno više smrtnih slučajeva. Posljednji zabilježeni incident dogodio se 2022. godine, kada je student stradao nakon pada s mosta.

Saobraćajnica i turistička atrakcija

Uprkos svojoj reputaciji, most Husejni predstavlja ključnu vezu za lokalno stanovništvo. Stanovnici ga koriste svakodnevno za prenos namirnica i vođenje stoke, prelazeći ga s vještinom i sigurnošću stečenom iskustvom. Za njih most nije turistička atrakcija, već neophodan element života u zahtjevnim uslovima planinskog okruženja.

Posljednjih godina most je postao i značajna turistička destinacija. Uz plaćanje simbolične naknade namijenjene održavanju, posjetioci iz cijelog svijeta imaju priliku za uzbuđenje.

Iako se ne preporučuje osobama slabije fizičke spreme, mnogi se odlučuju na prelazak kako bi doživjeli jedinstveno iskustvo. Kao sigurnija alternativa, u blizini je postavljen ziplajn koji pruža jednako impresivan pogled na rijeku i okolne planinske vrhove.

