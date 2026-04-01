Đoković stiže na derbi Partizana i Zvezde

Srpski teniski as Novak Đoković prisustvovaće "vječitom" derbiju u Evroligi.
Naime, košarkaši Crvene zvezde će u četvrtak od 20 časova dočekati Partizan u Beogradskoj Areni u sklopu 35. kola Evrolige.
Kako je prenio Telegraf, Novak Đoković će biti na tom susretu i posmatraće derbi dva najveća srpska kluba.
Zvezda je domaćin, a Novak je nije rijetko dolazio da bodri crveno-bijele u Evroligi, dok je nekoliko puta vodio sina na utakmice Partizana pošto je dijete navijač crno-bijelih.
Srpski teniser je u utorak uveče posmatrao fudbalsku utakmicu BiH i Italije, pa se očekuje da uskoro stigne u Beograd i da u četvrtak bude u Beogradskoj Areni.
Inače, Crvena zvezda se bori za plej-of Evrolige i derbi joj je od velike važnosti, dok Partizan hoće sezonu da zatvori na najbolji mogući način.
Partizan je u prvom derbiju savladao Crvenu zvezdu, pa će Zvezda željeti da se revanšira, a Partizan da pobijedi oba evroligaška derbija, prenosi B92.
