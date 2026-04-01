Brat Damira Džumhura dobio ogavne poruke

Poslije gnusnih poruka, oglasio se brat bh. tenisera Damira Džumhura, Zlatan, koji je šokiran kako je moguće da neko može toliko okrutan da bude i da piše tako ogavne stvari.

Odmah nakon susreta u Bukureštu, gdje je Damir savladao domaćeg igrača Filipa Kristijana Janua sa 6:3, 4:6, 7:6(4), Zlatan je objavio poruku koja mu je pristigla u inboks.

Hronika Djevojka se golim rukama branila od noža: Grad u strahu nakon brutalnog napada na ulici

"Ne znam šta ti Damir Džumhur znači, ali želim njemu i čitavoj porodici smrt u najgorim mukama", pisalo je u poruci.

Brat na ovo nije mogao da ostane imun.

"Dobijam ovakve poruke s vremena na vrijeme i iskreno, nevjerovatno je da su ljudi toliko opušteni da napišu nešto što nikada ne bi rekli nekom u lice. Sada, zamislite kroz šta sportisti i javne ličnosti prolaze svakog dana. Intenzitet, konstantna negativnost, sve je na velikom nivou. Normalizovali smo ovakvu vrstu ponašanja na društvenim mrežama. Nemojte da zaboravite da je prava osoba iza svakog profila", rekao je Zlatan.

Scena Kristijan Golubović otkrio s kim je bila u vezi Stela, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru

Na to se nadovezao i Damir koji je u priči na Instagramu dodao svoje mišljenje.

"Ovo postaje bolesno! Prihvatio sam da ne mogu da promijenim mnogo toga u životu i da su neke osobe spremne da napišu najgore stvari poslije mečeva. Ali, sada nisam samo ja, nego čitava moja porodica. Koliko bolestan možeš da budeš da radiš ovo? Gdje ide ovaj svijet?", zaključio je Džumhur.

Damir je uspeo da se plasira u drugo kolo Bukurešta gdje će igrati protiv Nuna Boržeša iz Portugalije.

