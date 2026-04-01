Brat Damira Džumhura dobio ogavne poruke

ATV
01.04.2026 10:23

Брат Дамира Џумхура добио огавне поруке

Poslije gnusnih poruka, oglasio se brat bh. tenisera Damira Džumhura, Zlatan, koji je šokiran kako je moguće da neko može toliko okrutan da bude i da piše tako ogavne stvari.

Odmah nakon susreta u Bukureštu, gdje je Damir savladao domaćeg igrača Filipa Kristijana Janua sa 6:3, 4:6, 7:6(4), Zlatan je objavio poruku koja mu je pristigla u inboks.

Djevojka se golim rukama branila od noža: Grad u strahu nakon brutalnog napada na ulici

"Ne znam šta ti Damir Džumhur znači, ali želim njemu i čitavoj porodici smrt u najgorim mukama", pisalo je u poruci.

Brat na ovo nije mogao da ostane imun.

"Dobijam ovakve poruke s vremena na vrijeme i iskreno, nevjerovatno je da su ljudi toliko opušteni da napišu nešto što nikada ne bi rekli nekom u lice. Sada, zamislite kroz šta sportisti i javne ličnosti prolaze svakog dana. Intenzitet, konstantna negativnost, sve je na velikom nivou. Normalizovali smo ovakvu vrstu ponašanja na društvenim mrežama. Nemojte da zaboravite da je prava osoba iza svakog profila", rekao je Zlatan.

Kristijan Golubović otkrio s kim je bila u vezi Stela, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru

Na to se nadovezao i Damir koji je u priči na Instagramu dodao svoje mišljenje.

"Ovo postaje bolesno! Prihvatio sam da ne mogu da promijenim mnogo toga u životu i da su neke osobe spremne da napišu najgore stvari poslije mečeva. Ali, sada nisam samo ja, nego čitava moja porodica. Koliko bolestan možeš da budeš da radiš ovo? Gdje ide ovaj svijet?", zaključio je Džumhur.

Damir je uspeo da se plasira u drugo kolo Bukurešta gdje će igrati protiv Nuna Boržeša iz Portugalije.

(Telegraf)

Više iz rubrike

Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија

Tenis

Kako je Đoković proslavio plasman BiH na Mundijal?

4 d

21
Страшан ударац за српски тенис

Tenis

Strašan udarac za srpski tenis

6 d

0
Пана Удварди, тенисерка отворила ОнлиФанс

Tenis

Poznata teniserka otvorila OnliFens nalog

6 d

0
Арина Сабаленка након побједе над Коко Гауф у финалу женског сингла на тениском турниру у Мајамију

Tenis

Arina Sabalenka osvojila Majami

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

