Kako je Đoković proslavio plasman BiH na Mundijal?

Srpski teniser Novak Đoković našao se u epicentru fudbalske eksplozije nakon što je domaća selekcija preko četvorostrukog šampiona sveta stigla do plasmana na Mundijal.

Interesantno je bilo ispratiti Noletovu reakciju u finalnim sekundama utakmice.

Novak Djokovic’s reaction the moment Bosnia advanced to the World Cup. 🔥



This man is a uniter.pic.twitter.com/PXgDMxr22w — Danny (@DjokovicFan_) April 1, 2026

BiH je na penale šokirala Italiju i fudbalski svijet, a internetom već kruže snimci Đokovićeve reakcije u trenutku "eksplozije" oduševljenja na "Bilinom polju", nakon što je Esmir Bajraktarević savladao Đanluiđija Donarumu za konačnih 4:1 u penal seriji.

BiH se na veliku scenu vraća poslije 12 godina i turnira u Brazilu, a na svom drugom Mundijalu, opet na američkom kontinentu, igraće u grupi sa Švajcarskom, Kanadom i Katarom.

Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD počinje 11. juna, a finale je 18. jula u Njujorku, prenosi B92.