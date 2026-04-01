Logo
Large banner

Kako je Đoković proslavio plasman BiH na Mundijal?

Autor:

ATV
01.04.2026 09:10

Komentari:

21
Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија
Foto: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Srpski teniser Novak Đoković našao se u epicentru fudbalske eksplozije nakon što je domaća selekcija preko četvorostrukog šampiona sveta stigla do plasmana na Mundijal.

Interesantno je bilo ispratiti Noletovu reakciju u finalnim sekundama utakmice.

BiH je na penale šokirala Italiju i fudbalski svijet, a internetom već kruže snimci Đokovićeve reakcije u trenutku "eksplozije" oduševljenja na "Bilinom polju", nakon što je Esmir Bajraktarević savladao Đanluiđija Donarumu za konačnih 4:1 u penal seriji.

BiH se na veliku scenu vraća poslije 12 godina i turnira u Brazilu, a na svom drugom Mundijalu, opet na američkom kontinentu, igraće u grupi sa Švajcarskom, Kanadom i Katarom.

Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD počinje 11. juna, a finale je 18. jula u Njujorku, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

BiH Italija

Komentari (21)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner