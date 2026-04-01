Iznenađenje: Đoković se pojavio u ćevabdžinici u BiH

01.04.2026 12:11

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pratio je utakmicu baraža između BiH i Italije u kojoj su Zmajevi izborili plasman na Svjetsko prvenstvo.

Prije utakmice Nole je boravio u Sarajevu, a nezaobilazna destinacija mu je bila poznata ćevabdžinica "Željko".

Iz ćevabdžinice su se pohvalili na društvenim mrežama kako su imali čast da ugoste velikog šampiona te objavili snimke Đokovića sa radnicima i gostima.

"Danas posebna čast, u gostima nam bio šampion Novak Đoković“, naveli su iz "Želje“.

Zanimljivo je to da je Nole posjetio ćevabdžinicu s obzirom da je opšte poznato da srpski teniser ne konzumira meso te su snimci privukli veliku pažnju.

