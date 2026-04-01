Karan: Izlazak na svjetsko finansijsko tržište pokazao snagu institucija

01.04.2026 13:22

Синиша Каран
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je Srni da je izlazak na međunarodno finansijsko tržište veliki uspjeh koji pokazuje političku i ekonomsku snagu Srpske.

"Da biste izašli na takvu vrstu berze vi morate biti kredibilni u ekonomskom i političkom smislu. Morate imati stabilnost institucija. Morate imati i kredibilitet kroz istoriju takve vrste poslova. Oni koji su protiv tog procesa zloupotrebljavaju ovo, a i sami su svjesni koliki je to uspjeh", rekao je Karan u intervjuu Srni.

On je istakao da ništa više ne pokazuje geopolitički snagu Republike Srpske kao izlazak na međunarodno finansijsko tržište.

BiH

Amidžić: Sistematski riješiti primanja svih zaposlenih u institucijama BiH

"To znači da vam neko vjeruje. To je potvrda stabilnosti, možda najveća. Prepoznati smo kao relevantan faktor. Republika Srpska je sama izašla ne berzu. Ovo je verifikacija ispravne politike, diplomatske ofanzive, ispravnih ekonomskih procesa i snage institucija", naveo je Karan.

Karan u intervjuu za Srnu govori i o političkim i ekonomskim kretanjima u Republici Srpskoj, budućnosti BiH, promjeni Ustava, kao i radu Vlade Republike Srpske i političkih predstavnika.

Više iz rubrike

Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot: U narednom periodu dodatna povećanja plata

4 d

12
Министар спољних послова Израела Гидеон Сар

Republika Srpska

Sar: Zahvalnost Dodiku za ohrabrenje i podršku narodu Izraela

4 d

0
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Sarajevo pod uticajem Irana brani Srbima da budu hrišćani

4 d

10
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Pesah da bude snažan podsticaj za još veće poštovanje i toleranciju

4 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

