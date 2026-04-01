Karan: Izlazak na svjetsko finansijsko tržište pokazao snagu institucija

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je Srni da je izlazak na međunarodno finansijsko tržište veliki uspjeh koji pokazuje političku i ekonomsku snagu Srpske.

"Da biste izašli na takvu vrstu berze vi morate biti kredibilni u ekonomskom i političkom smislu. Morate imati stabilnost institucija. Morate imati i kredibilitet kroz istoriju takve vrste poslova. Oni koji su protiv tog procesa zloupotrebljavaju ovo, a i sami su svjesni koliki je to uspjeh", rekao je Karan u intervjuu Srni.

On je istakao da ništa više ne pokazuje geopolitički snagu Republike Srpske kao izlazak na međunarodno finansijsko tržište.

"To znači da vam neko vjeruje. To je potvrda stabilnosti, možda najveća. Prepoznati smo kao relevantan faktor. Republika Srpska je sama izašla ne berzu. Ovo je verifikacija ispravne politike, diplomatske ofanzive, ispravnih ekonomskih procesa i snage institucija", naveo je Karan.

Karan u intervjuu za Srnu govori i o političkim i ekonomskim kretanjima u Republici Srpskoj, budućnosti BiH, promjeni Ustava, kao i radu Vlade Republike Srpske i političkih predstavnika.