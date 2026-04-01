Cvijanović: Pesah da bude snažan podsticaj za još veće poštovanje i toleranciju

01.04.2026 08:46

Жељка Цвијановић
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je danas Jevrejima u Republici Srpskoj i BiH praznik Pesah.

Izrazila je nadu, će ovaj praznik nade, spasenja i duhovnog obnavljanja svima biti snažan podsticaj za još veće razumijevanje, poštovanje i toleranciju.

"Povodom velikog jevrejskog praznika Pesaha, upućujem vam iskrene i najtoplije čestitke i želim mirne, srećne i duhovnom radošću ispunjene praznične dane", istakla je Cvijanovićeva u čestitki jevrejskim opštinama i pripadnicima jevrejske zajednice u Republici Srpskoj i BiH.

Srpski član Predsjedništva poželjela je pripadnicima jevrejske zajednice u Republici Srpskoj i BiH da im duh slobode i obnove, koji Pesah simbolizuje, obogati živote i donese sreću i svako dobro, te podsjeti na važnost očuvanja tradicije i zajedničkih vrijednosti, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Pesah simbolizuje slobodu, prepričavajući i prenoseći sa koljena na koljeno priču o oslobođenju i izlasku Jevreja iz misirskog ropstva, pod Mojsijevim vođstvom, opisanom u Knjizi izlaska - Tori.

Pesah

Željka Cvijanović

Pročitajte više

Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić otkrila detalje Raletovog zdravstvenog stanja: Sve je gore i gore

4 d

0
Није за пиће: Знате ли зашто се вода почела служити уз кафу

Zanimljivosti

Nije za piće: Znate li zašto se voda počela služiti uz kafu

4 d

0
Сања у 4 ујутру мужа напала ножем: Зврндао му је мобилни…

Region

Sanja u 4 ujutru muža napala nožem: Zvrndao mu je mobilni…

4 d

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao Jevrejima praznik Pesah

4 d

6

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao Jevrejima praznik Pesah

4 d

6
За отпремнине радника "Нове Љубије" данас ће бити оперативно шест милиона КМ

Republika Srpska

Za otpremnine radnika "Nove Ljubije" danas će biti operativno šest miliona KM

4 d

7
"Преседан промјена односа САД према Републици Српској"

Republika Srpska

"Presedan promjena odnosa SAD prema Republici Srpskoj"

5 d

8
Да ли ће бити повећан борачки додатак? Ево шта каже СНСД

Republika Srpska

Da li će biti povećan borački dodatak? Evo šta kaže SNSD

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

