Cvijanović: Pesah da bude snažan podsticaj za još veće poštovanje i toleranciju

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je danas Jevrejima u Republici Srpskoj i BiH praznik Pesah.
Izrazila je nadu, će ovaj praznik nade, spasenja i duhovnog obnavljanja svima biti snažan podsticaj za još veće razumijevanje, poštovanje i toleranciju.
"Povodom velikog jevrejskog praznika Pesaha, upućujem vam iskrene i najtoplije čestitke i želim mirne, srećne i duhovnom radošću ispunjene praznične dane", istakla je Cvijanovićeva u čestitki jevrejskim opštinama i pripadnicima jevrejske zajednice u Republici Srpskoj i BiH.
Srpski član Predsjedništva poželjela je pripadnicima jevrejske zajednice u Republici Srpskoj i BiH da im duh slobode i obnove, koji Pesah simbolizuje, obogati živote i donese sreću i svako dobro, te podsjeti na važnost očuvanja tradicije i zajedničkih vrijednosti, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.
Pesah simbolizuje slobodu, prepričavajući i prenoseći sa koljena na koljeno priču o oslobođenju i izlasku Jevreja iz misirskog ropstva, pod Mojsijevim vođstvom, opisanom u Knjizi izlaska - Tori.
