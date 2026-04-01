Sanja u 4 ujutru muža napala nožem: Zvrndao mu je mobilni…

Sanja (24), čije prezime nije otkriveno, je optužena da je oko 4 ujutru napala supruga (27) nožem i prijetila mu smrću.

Prema optužnici, sve se dogodilo u decembru prošle godine oko 4 sata ujutru u stanu u centru Zagreba. Sanja je mužu rekla "ubiću te, zaklaću te", uzela nož i njime ga ogrebala u spavaćoj sobi.

Suprug je zadobio ogrebotinu spoljne strane desne natkolenice i plitku reznu ranu donjeg dijela desne natkolenice, što su lake tjelesne povrede. Ipak, cjelokupnim postupanjem je kod supruga izazvala strah i bojazan za sopstveni život i bezbjednost, tvrde tužioci, prenosi Danica.hr.

Sanja je u istrazi svjedočila kako je te noći tražila od njega da utiša obavještenja jer mu je zvrndao mobilni telefon, na šta ju je on ošamario, pa su se rvali i gurali, nakon čega su zaspali. Tvrdi i da ju je oko 4 ujutru probudio i nastavio da je vrijeđa.

Supruga kaže da ju je potom nekoliko puta udario drškom metle, pa je poludjela, pronašla nož u kupatilu i dva-tri puta ga posekla u spavaćoj sobi. On je nakon toga pozvao policiju.

Suprug nije htio da svjedoči protiv nje, čime je iskoristio zakonsko pravo da ne svjedoči protiv bliske osobe. Tužioci za Sanju traže godinu dana uslovne kazne zatvora, s obzirom na to da do sada nije osuđivana.