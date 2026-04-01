Velika spasilačka akcija na Savi: Više osoba u vodi

Policijska uprava vukovarsko-srijemska je jutros u 01:42 sata zaprimila telefonsku dojavu da se u rijeci Savi između Štitara i Babine Grede nalazi više osoba.

Radi pronalaska i spasavanja osoba, na mjesto događaja hitno su upućene policijske patrole, policijski čamci, te dronovi, a odmah su angažovani i Civilna zaštita, HGSS, JVP Županja, te Hitna medicinska pomoć.

U toku je pronalazak i spasavanje osoba, javlja policija.

"Jako nepristupačan teren"

Petar Prpić iz HGSS-a je rekao da su cijelu noć na terenu te da će im u pomoć doći i dodatne snage.

"Trenutno smo na terenu. To je uz rijeku Savu. Jako je nepristupačan teren, ima više osoba koje su u šumarku, to je sve što mogu reći", kazao je za 24sata zapovjednik JVP Županja.