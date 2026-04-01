Šobot: U narednom periodu dodatna povećanja plata

01.04.2026 11:02

Никола Шобот
Povećanje plata zdravstvenim radnicima za 5 odsto samo je početak onoga što nas očekuje u narednom periodu, rekao je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.

"Ovo je prvi korak ka poboljšanju statusa radnika. Ja sam godinama u Univerzitetskom kliničkom centru. Sada, kao direktor moje opredjeljenje će biti da kao ustanova najprije vodimo računa o našim radnicima, koji časno i čestito rade svoj posao.Sigurno da ćemo u narednom periodu donijeti nove rezultate, nove usluge ali sigurno i poboljšati status zdravstvenih radnika", istakao je Šobot.

Šobot je dodao da se u narednom periodu očekuju dodatna povećanja plata za zdravstvene radnike.

