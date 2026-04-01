Darko Lazić nakon porodične tragedije otputovao iz Srbije

Pjevač je na put krenuo sa kolegom Sašom Kaporom i mužem svoje bivše žene Ane Sević, Danijelom Nedeljkovićem.

Naime, Darko Lazić podijelio je snimak sa svetog mjesta, a zatim se slikao u trenerci i majici na kratak rukav.

Bivša žena ponosna na Darka

Ovakav potez nimalo ne čudi, s obzirom na to da je Ana Sević više puta do sada naglasila da su ona i Darko ostali pravi porodični prijatelji, te da je tragedija izuzetno pogodila čitavu njenu porodicu.

– Riječi utjehe definitivno ne postoje, jer nije izmišljeno ništa što u takvim situacijama može pomoći. Mi, kao njegovi prijatelji, tu smo za njega kao velika podrška. Moj suprug, Lorena i sva moja djeca saosjećamo sa njim – izjavila je pjevačica.

Pored privatne podrške, Ana je stala uz bivšeg supruga i javno, usljed osuda pojedinaca na mrežama zato što se vratio nastupima prije isteka 40 dana od bratovljeve smrti. Ona mu je ispod snimka sa nastupa poručila: “Kolika jačina je potrebna za ovo, svaka ti čast Darko”.

Na negativne komentare, Darko je imao jasan odgovor da mu je “Bog dovoljan”, uz objašnjenje da sada, kao glava porodice, mora da obezbjedi egzistenciju za svoju porodicu, majku i porodicu pokojnog brata, te da bi Dragan prvi bio ljut da on prestane da pjeva, prenosi Blic.