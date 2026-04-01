Djevojka se golim rukama branila od noža: Grad u strahu nakon brutalnog napada na ulici

Beograđanka Katarina T. (47) nalazi se u izuzetno teškom stanju i ljekari se bore za njen život nakon stravičnog napada na Savskom vencu, dok je napadač B. A. (44) brzo uhapšen i nalazi se u pritvoru.

Jezivi detalji napada koji se dogodio preksinoć otkrivaju da je nesrećna žena unakažena dok je rukama pokušavala da zaustavi oštrice noža.

Prošla su dva dana od nezapamćenog zločina u Humskoj ulici, a javnost je i dalje u šoku zbog brutalnosti napadača koji je, bez ikakvog povoda, nasrnuo na ženu koja je mirno šetala ulicom. Dok se čeka njegovo saslušanje, cijela Srbija se moli za oporavak teško povrijeđene Katarine.

„Hvatala je nož rukama da spasi grlo“

Novi detalji iz istrage otkrivaju izuzetnu hrabrost koju je Katarina pokazala u trenucima dok se borila za život. Prema riječima izvora bliskog istrazi, napad je bio toliko brz i silovit da žrtva nije imala prostora za bijeg.

„Zaletio se na mene iz mraka i samo počeo da me ubada“, uspjela je da kaže Katarina inspektorima prije nego što je hitno prevezena u operacionu salu.

Ljekarski nalazi potvrdili su da je zadobila teške povrede vrata, nadlaktica i leđa. Posebno potresan detalj su rane na rukama – Katarina je u pokušaju da se odbrani podigla dlanove kako bi zaštitila vrat i lice, zbog čega joj je napadač nanio duboke posjekotine po rukama i nadlakticama.

Napadač iza rešetaka, motiv nepoznat

Pripadnici beogradske policije su iste večeri, svega nekoliko sati nakon napada, identifikovali i locirali osumnjičenog B. A., porijeklom sa Kosova i Metohije. Njemu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.

Grad u strahu

Činjenica da je napadač izabrao žrtvu nasumično, bez ikakvog prethodnog kontakta ili sukoba, dodatno je uznemirila građane Beograda.

Dok se čeka njegovo saslušanje, fokus ostaje na Urgentnom centru, gdje se ljekari i dalje bore da spasu život teško povrijeđene žene.

Očekuje se da osumnjičeni bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo, gdje će odgovarati za ovaj brutalni napad koji je mirnu ulicu pretvorio u mjesto užasa.

(Telegraf.rs)