Nakon svađe izboli mladića: Ljekari mu se bore za život

Pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru uhapsili su E. G. i F. B. zbog sumnje da su u subotu uveče, nakon fizičkog sukoba u jednoj porodičnoj kući, oštrim predmetom nanijeli teške tjelesne povrede sugrađaninu E. Š.
"Napad se dogodio oko 22 časa u ulici Ive Andrića. Povrijeđeni mladić primljen je u Opštu bolnicu u Novom Pazaru oko 22.40 sa višestrukim ubodnim ranama i obilnim krvarenjem" nezvanično saznaje agencija RINA.
Nakon inicijalne opservacije i pokušaja stabilizacije, ljekari su, zbog težine povreda i životne ugroženosti, odlučili da pacijenta hitno transportuju u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Prema posljednjim informacijama, njegovo stanje i dalje je kritično.
Policija je odmah po prijavi blokirala dio naselja i izvršila uviđaj na mjestu napada. Brzom akcijom operativaca osumnjičeni su locirani i privedeni.
Iako su učesnici incidenta identifikovani, tačan motiv napada još nije zvanično potvrđen. Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru vodi istragu.
