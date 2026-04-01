Nakon svađe izboli mladića: Ljekari mu se bore za život

01.04.2026 08:13

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru uhapsili su E. G. i F. B. zbog sumnje da su u subotu uveče, nakon fizičkog sukoba u jednoj porodičnoj kući, oštrim predmetom nanijeli teške tjelesne povrede sugrađaninu E. Š.

"Napad se dogodio oko 22 časa u ulici Ive Andrića. Povrijeđeni mladić primljen je u Opštu bolnicu u Novom Pazaru oko 22.40 sa višestrukim ubodnim ranama i obilnim krvarenjem" nezvanično saznaje agencija RINA.

Ne krećite na put bez zimske opreme! Kolovozi mokri i klizavi

Nakon inicijalne opservacije i pokušaja stabilizacije, ljekari su, zbog težine povreda i životne ugroženosti, odlučili da pacijenta hitno transportuju u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Prema posljednjim informacijama, njegovo stanje i dalje je kritično.

Policija je odmah po prijavi blokirala dio naselja i izvršila uviđaj na mjestu napada. Brzom akcijom operativaca osumnjičeni su locirani i privedeni.

Prvi put od januara 2023. prosječne cijene gasa u Evropi premašile 600 dolara

Iako su učesnici incidenta identifikovani, tačan motiv napada još nije zvanično potvrđen. Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru vodi istragu.

Pročitajte više

Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 16 beba

4 d

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanijahu: Izrael pogodio Iran i njegovu terorističku osovinu sa "10 pošasti"

4 d

0
Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

Nauka i tehnologija

Astronaut snimio ljubičasti "objekat sa pipcima", javnost u strahu

4 d

0
Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

Ljubav i seks

Poljupcima do čeličnog imuniteta: Ljubljenje drastično popravlja zdravlje crijeva

4 d

1

Više iz rubrike

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Hronika

Pronađeno tijelo žene u koritu Save, policija utvrđuje identitet

5 d

0
Потврђена пресуда за убиство Саше Кулишића!

Hronika

Potvrđena presuda za ubistvo Saše Kulišića!

5 d

0
Браћа Панић ослобођени свих оптужби

Hronika

Braća Panić oslobođeni svih optužbi

5 d

3
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

U centru grada pronađeno tijelo muškarca

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner