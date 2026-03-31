Potvrđena presuda za ubistvo Saše Kulišića!

Ognjen Matavulj
31.03.2026 14:31

Foto: ATV

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Draženu Lazareviću kojom je osuđen na 20 godina zatvora za teško ubistvo Saše Kulišića u Doboju.

Lazarević je ubistvo počinio zajedno sa Kulišićevom suprugom Andreom Kajganić, koja je nakon priznanja krivice osuđena na 25 godina zatvora.

”Žalbe tužilaštva i odbrane odbijene su kao neosnovane i potvrđena je presuda Okružnog suda u Doboju koji je Lazareviću izrekao kaznu od 20 godine zatvora”, navode u Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Hronika

Lazarević se žalio na ubistvo Kulišića: ”Nisam znao da će ga Andrea ubiti!”

Saša Kulišić ubijen je 30. januara 2024. godine. Njegova supruga Andrea Kajganić je priznala ubistvo i prvostepeno je osuđena na 22 godine zatvora, ali je uvažavajući žalbu tužilaštva Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu i izrekao joj 25 godina zatvora.

Ćerka limunadom omamila oca

U presudi se navodi da su ona i Lazarević, s kojim je bila u ljubavnoj vezi, u dogovoru sa maloljetnom kćerkom Kulišića i Kajganićeve razradili plan ubistva. Maloljetnica je oca omamila tako što mu je dala da popije limunadu u koju je izmrvila tablete ”treana”. Kulišić je od toga zaspao, pa su Andrea i Dražen iznajmljenim vozilima došli pred njegovu kuću.

Hronika

Burne reakcije Kulišićeve majke: "Monstrumi, ubice, spodobe"

Kulišiću su u sobi zadali par udaraca, da bi mu potom oči i usta obljepili trakom, kojom su mu vezali i ruke i noge, kao i konopac.

Vezanog ga ”gepekovali” i ubili nožem

Onesposobljenog čovjeka su stavili u gepek ”pežoa”, kojim je upravljala Kajganićeva, dok je Lazarević išao ispred nje ”reno meganom”. U presudi se navodi da su se odvezli do izletišta Preslica i odvezli se uzbdo. Kulišića su potom vukli do nizbrdice i na zemlji mu nožem zadali četiri ubodne rane od kojih je preminuo.

Hronika

Detalji sa ročišta Andrei Kajganić: Priznala krivicu, žalila se na težak život

Nakon zločina su pobjegli i Kajganićeva je ”pežoom” krenula u Banjaluku gdje je iznajmila stan, u kojem je i uhapšena. Dražen se vratio do kuće Kulišića gdje se pozdravio sa maloljetnom A.K., te je izvjesno vrijeme boravio u stanu V.M. Ujutro je ”renoa” parkirao na parkingu, te se ”mercedesom” uputio u Banjaluku.

Kumu rekla da je krevet krvav

”Prema dogovoru i planu maloljetna A.K. je u jutarnjim satima nazvala kuma D.B. i rekla mu da tate nema kod kuće, ali da su njegove lične stvari u kući i da je krevet krvav”, navodi se prvostepenoj presudi.

Zbog učešća u ubistvu oca Kulišićevoj kćerki je izrečena vaspitna mjera upućivanja u vaspitno-popravni dom.

